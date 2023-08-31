Джордж Расселл прокомментировал подписание нового контракта с «Мерседесом»

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился эмоциями о подписании с командой нового контракта, который рассчитан до конца 2025 года.

«Я рос вместе с командой с тех пор, как присоединился к юниорской программе в 2017 году. Это мой дом, и я очень продлить наши особые отношения до 2025 года.

После того, как я в прошлом сезоне занял место основного пилота в «Мерседесе», я хотел поблагодарить Тото [Вольфа] и всю команду за оказанное доверие и веру. Завоевание первого поула и первой побуды в гонке в прошлом году были незабываемыми чувствами. Более важно, что было великолепно работать со всем в Брэкли и Бриксворте, чтобы достигать прогресса и способствовать нашему развитию. Их лояльность, видение и упорный труд вдохновляют.

За последние 18 месяцев мы сделали несколько значительных шагов и стали только сильнее как команда. Я рад помочь продолжению нашего прогресса в 2024 и 2025 году, поскольку мы продолжаем фокусироваться на возвращении к лидерству», — приводится слова Расселла в официальном пресс-релизе «Мерседеса».

25-летний британский пилот одержал дебютную для себя победу на Гран-при Бразилии в сезоне-2022. Расселл занимает седьмую позицию в сезоне-2023, однажды приехав на подиум на Гран-при Испании.