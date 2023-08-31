Хэмилтон написал первый пост после нового контракта с «Мерседесом»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил комментарий по случаю подписания нового контракта с «Мерседесом».

«Наша история ещё не закончена», — написал Хэмилтон.

Напомним, Хэмилтон продлил соглашение с немецкой командой на два сезона.

Льюис присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов. Минувший сезон Формулы-1 британец завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе Хэмилтона было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд.

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