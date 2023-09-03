Пилот «Дукати» Бастьянини получил два перелома на Гран-при Испании MotoGP

Пилот команды «Дукати» итальянец Энеа Бастьянини получил два перелома после падения в гонке Гран-при Испании, состоявшейся сегодня, 3 сентября, в Барселоне.

Напомним, Бастьянини, вместе с напарником и соотечественником Франческо Баньяей, упал на старте заезда.

«У Энеи перелом большеберцовой кости левой ноги и перелом пястной кости левой руки. Перелом большеберцовой кости может потребовать хирургического вмешательства», — приводит слова медицинского представителя MotoGP стримминг DAZN.

MotoGP. Гран-при Испании. Гонка:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») 38:56:159.

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,377.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +2,831.

4. Жоанн Зарко («Дукати») +4,867.

5. Мигель Оливейра («Априлия») +7,529.

6. Алекс Маркес («Дукати») +10,590.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,821.

8. Джек Миллер («КТМ») +10,880.

9. Аугусто Фернандес («КТМ») +12,889.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +13,280.