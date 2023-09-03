Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ван дер Гарде заявил, что Другович может стать гонщиком «Альфа Ромео»

Ван дер Гарде заявил, что Другович может стать гонщиком «Альфа Ромео»
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде в интервью телеканалу ViaPlay поддержал бразильца Фелипе Друговича и заявил, что экс-чемпион Формулы-2 заслуживает места на стартовой решётке. Голландец также заявил, что к Друговичу уже проявляют интерес команды Формулы-1.

«У него настоящий талант. В Формуле-2 он показал, как становятся чемпионами и выигрывают гонки. Сложно проводить весь год рядом с трассой, а когда получается сесть за руль, как здесь, ты должен следовать программе команды, показать себя по-настоящему возможности нет. Но одно совершенно точно — этот парень реально хорош. Надеюсь, в следующем году он получит шанс — может быть, в «Альфа Ромео», — приводит слова ван дер Гарде GPFans.

На уточняющий вопрос, проявляли ли представители «Альфа Ромео» интерес к Друговичу, ван дер Гарде ответил утвердительно. «Очевидно, Фелипе может принести команде денег, а кроме того, он быстр, был чемпионом Формулы-2 и может обеспечить некоторую обратную связь. Это хорошая комбинация», — добавил эксперт.

Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2 в прошлом году, а в нынешнем сезоне он выполняет роль резервного пилота «Астон Мартин». В минувший уикенд на Гран-при Италии бразилец в первой тренировке заменял Лэнса Стролла и показал 18-е время среди 20 участников. Другович также пилотировал машину «Астон Мартин» на предсезонных тестах, пока Стролл восстанавливался после травмы.

Добавим, что на данный момент места на сезон-2024 остались только в трёх командах Формулы-1 — в «Альфа Ромео», «Альфа Таури» и «Уильямсе».

Материалы по теме
Гуаньюй Чжоу рассказал о ходе переговоров с «Альфа Ромео» о новом контракте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android