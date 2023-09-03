Ван дер Гарде заявил, что Другович может стать гонщиком «Альфа Ромео»

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде в интервью телеканалу ViaPlay поддержал бразильца Фелипе Друговича и заявил, что экс-чемпион Формулы-2 заслуживает места на стартовой решётке. Голландец также заявил, что к Друговичу уже проявляют интерес команды Формулы-1.

«У него настоящий талант. В Формуле-2 он показал, как становятся чемпионами и выигрывают гонки. Сложно проводить весь год рядом с трассой, а когда получается сесть за руль, как здесь, ты должен следовать программе команды, показать себя по-настоящему возможности нет. Но одно совершенно точно — этот парень реально хорош. Надеюсь, в следующем году он получит шанс — может быть, в «Альфа Ромео», — приводит слова ван дер Гарде GPFans.

На уточняющий вопрос, проявляли ли представители «Альфа Ромео» интерес к Друговичу, ван дер Гарде ответил утвердительно. «Очевидно, Фелипе может принести команде денег, а кроме того, он быстр, был чемпионом Формулы-2 и может обеспечить некоторую обратную связь. Это хорошая комбинация», — добавил эксперт.

Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2 в прошлом году, а в нынешнем сезоне он выполняет роль резервного пилота «Астон Мартин». В минувший уикенд на Гран-при Италии бразилец в первой тренировке заменял Лэнса Стролла и показал 18-е время среди 20 участников. Другович также пилотировал машину «Астон Мартин» на предсезонных тестах, пока Стролл восстанавливался после травмы.

Добавим, что на данный момент места на сезон-2024 остались только в трёх командах Формулы-1 — в «Альфа Ромео», «Альфа Таури» и «Уильямсе».