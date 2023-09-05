ФИА объявила, что ни одна из команд Формулы-1 не превысила лимит бюджета в сезоне-2022

ФИА подтвердила, что её администрация по контролю лимита расходов завершила проверку отчётной документации, представленной каждым участником соревнований. По итогам проверок федерация не выявила нарушений и выдала сертификаты соответствия всем десяти командам Формулы-1.
«Проверка была интенсивной и тщательной, начиная с детального анализа документации, представленной участниками. Кроме того, была проведена тщательная проверка деятельности команд, не связанной с Формулой-1, которая включала в себя многочисленные посещения объектов команд и тщательные аудиторские процедуры для оценки соответствия финансовому регламенту. Администрация ФИА отмечает, что все участники соревнований на протяжении всего процесса действовали в духе доброй воли и сотрудничества», — гласит заявление ФИА.
ФИА также отметила, что финансовый регламент имеет большое значение для долгосрочной финансовой стабильности спорта и что он будет продолжать развиваться и совершенствоваться на основе результатов каждой проверки как в отношении самого регламента, который разрабатывается и утверждается в рамках процесса управления ФИА, так и в отношении того, как он обеспечивается и соблюдается. ФИА вкладывала и будет вкладывать значительные средства в этот департамент для общего блага спорта.
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