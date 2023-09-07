Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Де ла Роса рассказал, почему не включил бы Шарля Леклера в топ-3 лучших пилотов

Де ла Роса рассказал, почему не включил бы Шарля Леклера в топ-3 лучших пилотов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 испанец Педро де ла Роса поделился мнением о лучших действующих пилотах и подробно объяснил, почему не включил пилота «Феррари» Шарля Леклера в свой топ-3.

«Я мог бы не назвать в своём топ-3 и Ландо Норриса, и Джорджа Расселла. Они выдающиеся гонщики, не поймите меня неправильно. Я просто выделяю самых стабильных гонщиков эпохи. Это должны быть Макс [Ферстаппен], Льюис [Хэмилтон] и Фернандо [Алонсо]. Неважно, на каком составе резины и на каком болиде они едут, какие у них напарники, на каких трассах они ездят, они всегда впереди и приносят что-то особенное.

Шарль — он, конечно, фантастический. Только время покажет, попадёт ли он в эту тройку. Это то, что мы все узнаем в ближайшие несколько лет. Важно то, что его машина очень чувствительна к различным составам шин. Вспомните Шарля на шинах «хард» в Барселоне на первом отрезке, он был очень далеко, а затем на последнем отрезке на таком же комплекте он прорывался и не мог понять почему. Это непростая машина. Хотя и быстрая, но у неё должны быть какие-то проблемы», — сказал де ла Роса в подкасте F1 Nation.

Шарль Леклер занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023. Ему удалось трижды финишировать на подиуме в текущем сезоне, в то время, как его напарник Карлос Сайнс, опережающий Шарля в личном зачёте, впервые в сезоне оказался на подиуме на последнем Гран-при Италии.

Материалы по теме
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android