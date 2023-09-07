Де ла Роса рассказал, почему не включил бы Шарля Леклера в топ-3 лучших пилотов

Бывший пилот Формулы-1 испанец Педро де ла Роса поделился мнением о лучших действующих пилотах и подробно объяснил, почему не включил пилота «Феррари» Шарля Леклера в свой топ-3.

«Я мог бы не назвать в своём топ-3 и Ландо Норриса, и Джорджа Расселла. Они выдающиеся гонщики, не поймите меня неправильно. Я просто выделяю самых стабильных гонщиков эпохи. Это должны быть Макс [Ферстаппен], Льюис [Хэмилтон] и Фернандо [Алонсо]. Неважно, на каком составе резины и на каком болиде они едут, какие у них напарники, на каких трассах они ездят, они всегда впереди и приносят что-то особенное.

Шарль — он, конечно, фантастический. Только время покажет, попадёт ли он в эту тройку. Это то, что мы все узнаем в ближайшие несколько лет. Важно то, что его машина очень чувствительна к различным составам шин. Вспомните Шарля на шинах «хард» в Барселоне на первом отрезке, он был очень далеко, а затем на последнем отрезке на таком же комплекте он прорывался и не мог понять почему. Это непростая машина. Хотя и быстрая, но у неё должны быть какие-то проблемы», — сказал де ла Роса в подкасте F1 Nation.

Шарль Леклер занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023. Ему удалось трижды финишировать на подиуме в текущем сезоне, в то время, как его напарник Карлос Сайнс, опережающий Шарля в личном зачёте, впервые в сезоне оказался на подиуме на последнем Гран-при Италии.