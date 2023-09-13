Мик Шумахер — командам Ф-1: вы ещё не видели настоящего Мика!

Немецкий гонщик Мик Шумахер, сын легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, высказался по поводу возможного возвращения в Формулу-1.
«Я гонщик, и всё, чего я хочу, — это побеждать, но я также должен быть реалистом и продолжать двигаться вперёд. Вы еще не видели настоящего Мика!
Окажусь ли я в Формуле-1 в следующем году? За последние два-три года мы убедились, что всё может измениться, даже если контракты уже заключены. Поэтому терять надежду неправильно. Надежда — это последнее, что может исчезнуть», — приводит слова Шумахера Racingnews365.
Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 2021 году и по ходу сезона смог превзойти россиянина Никиту Мазепина, однако в сезоне-2022, когда напарником немца стал более опытный Кевин Магнуссен, он потерял место в команде. В данный момент Шумахер выполняет роль резервного пилота «Мерседеса», но, по слухам, может занять место Логана Сарджента в «Уильямсе» или заменить в «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу.
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