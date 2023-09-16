Магнуссен захотел вернуть старую версию трассы в Сингапуре после 6-го места в квалификации

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Сингапура, в которой он занял шестое место. Датчанин также поделился, почему хотел бы вернуть прежнюю конфигурацию трассы с более извилистым третьим сектором.
«Во-первых, по какой-то причине машина сильнее на этой трассе. Мы проделали хорошую работу и воспользовались хорошей формой команды, выйдя в третий сегмент квалификации, и завтра стартуем с хорошей позиции.
Мы знаем, что здесь сложно обгонять. Находясь на своей позиции, я хотел бы, чтобы в третьем секторе по-прежнему оставались короткие извилистые повороты, потому что мы знаем, что наш гоночный темп не так хорош, чтобы удерживать позицию, но, может быть, на этой трассе у нас будет шанс.
Это выливается в небольшое дополнительное волнение, потому что мы знаем, что это разовая возможность, и мы действительно хотим ей воспользоваться и набрать завтра несколько очков», — сказал Магнуссен после квалификации.
Нико Хюлькенберг, напарник Магнуссена по команде, также завершил квалификацию в топ-10, заняв девятое место.
- 16 сентября 2023
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