Магнуссен захотел вернуть старую версию трассы в Сингапуре после 6-го места в квалификации

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Сингапура, в которой он занял шестое место. Датчанин также поделился, почему хотел бы вернуть прежнюю конфигурацию трассы с более извилистым третьим сектором.

«Во-первых, по какой-то причине машина сильнее на этой трассе. Мы проделали хорошую работу и воспользовались хорошей формой команды, выйдя в третий сегмент квалификации, и завтра стартуем с хорошей позиции.

Мы знаем, что здесь сложно обгонять. Находясь на своей позиции, я хотел бы, чтобы в третьем секторе по-прежнему оставались короткие извилистые повороты, потому что мы знаем, что наш гоночный темп не так хорош, чтобы удерживать позицию, но, может быть, на этой трассе у нас будет шанс.

Это выливается в небольшое дополнительное волнение, потому что мы знаем, что это разовая возможность, и мы действительно хотим ей воспользоваться и набрать завтра несколько очков», — сказал Магнуссен после квалификации.

Нико Хюлькенберг, напарник Магнуссена по команде, также завершил квалификацию в топ-10, заняв девятое место.