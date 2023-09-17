Хэмилтон отреагировал на аварию Расселла на последнем круге Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию товарища по команде Джорджа Расселла на последнем круге Гран-при Сингапура.

«В первую очередь хотел бы поздравить Карлоса и Ландо — они потрясающе справились, их стратегия сработала. Мы выбрали иной путь, оказавшись перед квалификацией с другим набором шин, чтобы иметь разные варианты сегодня. Мне казалось, что нужна тактика с двумя пит-стопами, но я думаю, что команда в этом смысле проделала отличную работу, позволив нам вернуться.

Жаль, что так вышло в первом повороте, но я продолжал упорно работать на протяжении всей гонки, подгонял Джорджа. Сегодня у нас была отличная борьба, все держались невероятно плотно.

Очень жаль Джорджа. Мы так сильно атаковали, чтобы догнать парней, и шины стали очень горячими. Но я знаю, что он отыграется. Он феноменально провёл весь уикенд», — сказал Хэмилтон после гонки.