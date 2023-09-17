Хэмилтон отреагировал на аварию Расселла на последнем круге Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал аварию товарища по команде Джорджа Расселла на последнем круге Гран-при Сингапура.
«В первую очередь хотел бы поздравить Карлоса и Ландо — они потрясающе справились, их стратегия сработала. Мы выбрали иной путь, оказавшись перед квалификацией с другим набором шин, чтобы иметь разные варианты сегодня. Мне казалось, что нужна тактика с двумя пит-стопами, но я думаю, что команда в этом смысле проделала отличную работу, позволив нам вернуться.
Жаль, что так вышло в первом повороте, но я продолжал упорно работать на протяжении всей гонки, подгонял Джорджа. Сегодня у нас была отличная борьба, все держались невероятно плотно.
Очень жаль Джорджа. Мы так сильно атаковали, чтобы догнать парней, и шины стали очень горячими. Но я знаю, что он отыграется. Он феноменально провёл весь уикенд», — сказал Хэмилтон после гонки.
- 17 сентября 2023
-
18:10
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:26
-
17:12
-
16:58
-
15:14
-
14:10
-
13:42
-
12:31
-
12:12
-
11:45
-
11:17
-
11:08
-
10:40
-
10:13
-
09:28
-
00:24
-
00:01
- 16 сентября 2023
-
23:20
-
22:46
-
21:59
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:33