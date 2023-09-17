Макс Ферстаппен отреагировал на окончание рекордной серии побед в Формуле-1

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тот факт, что финишем на пятом месте на Гран-при Сингапура Формулы-1 завершилась его рекордная победная серия в чемпионате мира. Ферстаппен выиграл десять Гран-при подряд.

«Я знал, что этот день настанет, так что я в полном порядке. Для продолжения побед нужно, чтобы всё шло идеально. Все всегда говорят: «О, посмотрите, как сильно они доминируют, посмотрите, как всё легко». Но это нелегко! Всё зависит от массы деталей, которые всегда нужно сделать правильно. И очевидно, что в этот уикенд мы не смогли верно сделать некоторые вещи. А когда ты оказываешься в роли догоняющего, то ты не побеждаешь», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.