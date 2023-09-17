Кристиан Хорнер прокомментировал окончание победной серии «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал Гран-при Сингапура, на котором прервалась серия побед австрийской команды. Хорнер отметил, что в начале гонки у его пилотов был шанс включиться в борьбу за победу, однако он исчез с появлением автомобиля безопасности.

«В первую очередь хочу поздравить «Феррари». Карлос провёл выдающуюся гонку и сумел устоять впереди. Это определённо была яркая гонка, но нам, к сожалению, в ней не повезло. Автомобиль безопасности не мог выехать в ещё более неудобный момент и уничтожил все наши шансы поучаствовать в борьбе за победу. Жаль, что так вышло, но есть и положительные моменты. В концовке темп Макса и прорыв Чеко получились довольно сильными», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Кроме того, по словам Хорнера, в команде философски отнеслись к тому, что серия побед подряд окончена. «Мы знали, что рано или поздно серия закончится, так что это ещё одна возможность оценить этот успех. 15 побед подряд — невероятное достижение. 10 побед Макса — нечто не менее потрясающее. Теперь мы соберёмся с силами и отправимся в Японию в ожидании нового вызова», — добавил он.

На Гран-при Сингапура Ферстаппен и Перес стартовали с 11-й и 13-й позиций, но за счёт альтернативной тактики и затянутых по сравнению с соперниками пит-стопов смогли прорваться на пятое и восьмое места соответственно. Тем не менее это первый случай после прошлогоднего Гран-при Сан-Паулу, когда ни один из пилотов «Ред Булл» не поднялся на подиум.

Выиграл гонку в Сингапуре пилот «Феррари» Карлос Сайнс — это уже вторая победа испанца в Формуле-1. Вторым финишировал Ландо Норрис, а на третье место после аварии Джорджа Расселла поднялся Льюис Хэмилтон.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Японии — пройдёт на трассе «Сузука» 24 сентября.