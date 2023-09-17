Кристиан Хорнер прокомментировал окончание победной серии «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал Гран-при Сингапура, на котором прервалась серия побед австрийской команды. Хорнер отметил, что в начале гонки у его пилотов был шанс включиться в борьбу за победу, однако он исчез с появлением автомобиля безопасности.
«В первую очередь хочу поздравить «Феррари». Карлос провёл выдающуюся гонку и сумел устоять впереди. Это определённо была яркая гонка, но нам, к сожалению, в ней не повезло. Автомобиль безопасности не мог выехать в ещё более неудобный момент и уничтожил все наши шансы поучаствовать в борьбе за победу. Жаль, что так вышло, но есть и положительные моменты. В концовке темп Макса и прорыв Чеко получились довольно сильными», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
Кроме того, по словам Хорнера, в команде философски отнеслись к тому, что серия побед подряд окончена. «Мы знали, что рано или поздно серия закончится, так что это ещё одна возможность оценить этот успех. 15 побед подряд — невероятное достижение. 10 побед Макса — нечто не менее потрясающее. Теперь мы соберёмся с силами и отправимся в Японию в ожидании нового вызова», — добавил он.
На Гран-при Сингапура Ферстаппен и Перес стартовали с 11-й и 13-й позиций, но за счёт альтернативной тактики и затянутых по сравнению с соперниками пит-стопов смогли прорваться на пятое и восьмое места соответственно. Тем не менее это первый случай после прошлогоднего Гран-при Сан-Паулу, когда ни один из пилотов «Ред Булл» не поднялся на подиум.
Выиграл гонку в Сингапуре пилот «Феррари» Карлос Сайнс — это уже вторая победа испанца в Формуле-1. Вторым финишировал Ландо Норрис, а на третье место после аварии Джорджа Расселла поднялся Льюис Хэмилтон.
Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Японии — пройдёт на трассе «Сузука» 24 сентября.
- 17 сентября 2023
-
21:27
-
21:15
-
20:27
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:22
-
19:18
-
18:49
-
18:38
-
18:10
-
17:36
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:26
-
17:12
-
16:58
-
15:14
-
14:10
-
13:42
-
12:31
-
12:12
-
11:45
-
11:17
-
11:08
-
10:40
-
10:13