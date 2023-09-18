Другович — конкурент Сарджента за место в «Уильямсе», у Шумахера нет шансов
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Резервный пилот «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович рассматривается в качестве конкурента американца Логана Сарджента за место в команде «Уильямс», сообщает Auto Motor und Sport.
По информации источника, руководство «Уильямс» готово сохранить в команде Сарджента, если до конца текущего сезона у него не случится серии неудачных выступлений. Отмечается, что в команде понимают маркетинговую привлекательность наличия американского пилота. Если Сарджент не оправдает ожиданий, то вероятным кандидатом на место в «Уильямсе» станет Фелипе Другович. Сообщается, что, несмотря на слухи, вариант с приглашением Мика Шумахера не рассматривается.
Напомним, Сарджент проводит свой дебютный сезон в Формуле-1.
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