Ваулз — о пилотах «Уильямса»: Албон здесь надолго, Сардженту нужно заслужить своё место

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал о формировании состава команды, обозначив перспективы действующих пилотов: тайского пилота Александера Албона и американца Логана Сарджента.
«Комментарии, которые я дал ему [Сардженту], заключаются в том, что это меритократия, и он здесь не только потому, что мы захотели, чтобы он был здесь, ему нужно заслужить своё место, потому что это вершина автоспорта. Я просил его следовать основным инструкциям, двигаться по пути развития, продолжать двигаться вперёд относительно Алекса, и тогда здесь найдётся место с вашим именем. В первую очередь здесь нужно набирать очки в личном зачёте. Несколько можно было набрать в Зандворте, мог их заработать. Именно так вы заслуживаете свой путь в Формуле-1.
Что касается того, чем мы сейчас занимаемся, так это работой с нашими пилотами и пониманием, на какой они стадии. Алекс здесь надолго, уже могу вам это сказать. Касательно Логана, он находится на правильном пути, ему нужно просто продолжать наращивать темп гонка за гонкой», — сказал Ваулз в интервью Sky Sports.
В Кубке конструкторов сезона-2023 «Уильямс» занимает седьмое место, на их счету 21 очко, которые набрал Александер Албон. Лучшим финишем Логана Сарджента в сезоне-2023 было 11-е место на Гран-при Великобритании.
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