Auto Motor und Sport: все двери Формулы-1 теперь для Мика Шумахера закрыты

Издание Auto Motor und Sport опубликовало материал о немецком гонщике Мике Шумахере, который в настоящий момент занимает должность резервиста в «Мерседесе». Автор материала, авторитетный журналист Тобиас Грюнер, высказал мнение, что едва ли Шумахер получит место боевого пилота в следующем сезоне Формулы-1.
Тобиас обратил внимание, что «все команды Формулы-1 уже определились с составами на следующий сезон. Поэтому Мик должен активировать план Б.
«Талант не может позволить себе ещё один год без опыта пилотирования. Но после сезона в качестве третьего пилота в «Мерседесе» у немца, вероятно, не будет шанса доказать свой талант боевого гонщика в 2024 году. Все двери Формулы-1 теперь закрыты для 24-летнего таланта. То, что ему помогает громкое имя или немецкое удостоверение личности, просто выдача желаемого за действительное», — пишет Грюнер.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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