11 главных теорий заговора в Формуле-1. В какую верите вы?

Ни в одном другом виде спорта нет такого количества тайн и секретов, как в Формуле-1. И кто сказал, что команды скрывают лишь прорывные технические решения? Тем более что как минимум один случай подтасованных результатов уже доказан.
Мы собрали главные теории заговора из мира Формулы-1 за последние 30 лет и предлагаем вам выбрать наиболее убедительные из них. Если считаете, что именно так всё и было, голосуйте за теорию, а если уверены, что подобного быть не могло, опускайте пункт ниже.
Мика Шумахера тянули в молодёжных сериях
Сын Михаэля Шумахера провёл в Формуле-1 два сезона и в первую очередь запомнился зрелищными авариями. Однако ожидания от немца были довольно высоки, ведь до этого он был чемпионом Формулы-2 и европейской Формулы-3. Однако не всем выступления Мика в молодёжных сериях кажутся убедительными.Так, в «евротрёшке» в 2018-м Шумахер в первых четырёх этапах лишь дважды поднялся на подиум и занимал девятое место общего зачёта, а затем внезапно стал выигрывать одну гонку за другой и стал чемпионом. В Ф-2 немец тоже раскрылся лишь во втором сезоне — и многим кажется подозрительным, что прогресс Роберта Шварцмана, выступавшего с Шумахером за одну команду, в этот момент резко застопорился.
Алонсо заранее знал об аварии Пике в 2008-м
«Крэшгейт» вошёл в историю Формулы-1 как наиболее вопиющий случай неспортивного манипулирования результатами. Нельсон Пике-младший намеренно разбил машину, чтобы спровоцировать появление сейфти-кара и тем самым вывести в лидеры своего партнёра по «Рено» Фернандо Алонсо. Пике навсегда потерял место в Ф-1, Флавио Бриаторе и Пэт Симондс, признанные авторами схемы, отстранены от чемпионата. При этом, по официальной версии, Алонсо не был в курсе заговора, но многие в это не верят. Есть мнение, что Фернандо не мог не знать о планирующейся аварии и по крайней мере должен был спросить, почему при столь низкой стартовой позиции ему планируют такую раннюю дозаправку.
«Мерседес» не дал Расселлу выиграть Гран-при Сахира
Существует теория, согласно которой «Мерседес» намеренно испортил Джорджу Расселлу Гран-при Сахира в 2020 году и не дал одержать победу. В той гонке Расселл заменял в немецкой команде Льюиса Хэмилтона и уверенно лидировал, пока на пит-стопе ему не поставили комплект резины Валттери Боттаса. Пришлось ехать в боксы ещё раз, что отбросило пилота на пятое место, а после прокола шины Расселл и вовсе оказался девятым. Ошибку с шинами в команде объяснили проблемами со связью, однако многие считают, что это ложь, а неверный комплект Джорджу поставили намеренно. Мол, «Мерседес», уже подписавший Боттаса на сезон-2021, боялся, что Расселла к 2022 году успеют перекупить другие команды. И вообще негоже новичку с первой попытки выступать на уровне многократных чемпионов мира.
«Бенеттон» Шумахера в 1994-м был нелегальным
Сезон-1994 — одна из самых драматичных и мрачных страниц истории автоспорта 90-х. В Имоле разбились Сенна и Ратценбергер, чемпионат проходил на фоне постоянных скандалов и судейских разборок, а судьба титула решилась столкновением главных действующих лиц — Шумахера и Хилла. Споры о том, справедливые ли наказания получал «Бенеттон» и была ли легальна машина Михаэля, идут и по сей день.
Вопрос в первую очередь касается запрещённого в том сезоне лаунч-контроля — системы, позволяющей эффективнее разгоняться на старте. Анализ бортового компьютера «Бенеттона» показал, что эта система в машине есть, но инженеры уверяли, что удалённая строка кода не позволяет активировать её на старте, и избежали наказания. К слову, лаунч-контроль был также обнаружен в системах «Феррари» и «Макларена» — и им тоже ничего не было, кроме денежного штрафа. А вот Шумахера позднее отстранили на две гонки — формально за то, что он поцарапал доску скольжения на Гран-при Бельгии.
ФИА семь лет помогала «Мерседесу»
С 2014 по 2021 год «Мерседес» выиграл восемь Кубков конструкторов подряд. Доминирование «Серебряных стрел» пришлось на первые годы турбогибридной эры, и именно в двигателе поначалу скрывалось главное преимущество немцев. И это не случайность: создавать силовую установку инженеры начали ещё до того, как был дописан технический регламент. Причём примерно в тот же период ФИА фактически закрыла глаза на тайные шинные тесты «Мерседеса». И есть версия, что все эти годы федерация тем или иным способом помогала немцам. Но какой смысл организаторам гонок на восемь лет хоронить интригу?
«Ред Булл» строит машину только под Макса
На фоне разгрома, который Ферстаппен учинил в этом году Пересу, большую популярность набрала теория о том, что в «Ред Булл» готовят для своих пилотов разные машины: получше для Макса и похуже — для Серхио. Ничем иным гигантское отставание Чеко на длинной дистанции многие в паддоке объяснить просто не могут. В эту логику укладываются разочаровывающие выступления Албона и Гасли в главной австрийской команде, а вот темп Даниэля Риккардо — уже нет. Да и в целом — зачем команде намеренно портить машину второму пилоту, если его всегда можно переставить на второе место с помощью тактики?
Победа Мальдонадо в 2012-м была подстроена
Одна из самых запоминающихся побед андердогов в Формуле-1 — триумф Мальдонадо на Гран-при Испании 2012 года. В четырёх предыдущих гонках сезона «Уильямсы» не поднимались выше шестого места и с трудом попадали в топ-10. Тем не менее в Барселоне Пастор оказался на поуле, переиграл на дистанции Алонсо, которого пропустил на старте, и под финиш 20 кругов удерживал «Феррари» позади.
А через несколько часов после финиша в боксах «Уильямса» возник пожар — тут же поползли слухи, что победа была подстроена — в качестве подарка на 70-летие Фрэнка Уильямса, которое отмечалось в тот день. Так, по одной из версий, технические делегаты закрыли глаза на недовес машины, по другой — «Уильямс» в тот уикенд получил от «Пирелли» более износостойкие шины. Ну, а огонь якобы помог замести некие следы мошенничества.
«Макларен» чуть не убил Алонсо в 2015-м
Одна из самых странных аварий в истории Формулы-1 произошла на предсезонных тестах в Барселоне в 2015 году. Фернандо Алонсо ехал по прямой, однако машина внезапно свернула в сторону и врезалась в отбойник. Гонщика без сознания экстренно отправили на вертолёте в больницу, причём, придя в себя, испанец был уверен, что на дворе 1995 год, он выступает в картинге и мечтает однажды попасть в «Большие призы».
Согласно официальной версии, «Макларен» выбросило с трассы порывом ветра. Однако выглядит странным, что опытнейший Алонсо никак на отреагировал на него и ударился в стену с перегрузкой в 30G. Более популярна теория, по которой на автомобиле возник сбой в работе ERS, а Фернандо получил сильный удар током и потерял сознание. В Уокинге же решили не раскрывать правду, чтобы избежать лишнего внимания к своей потенциально опасной машине.
«Феррари» не позволила Ирвайну стать чемпионом
В 1999 году лидером «Феррари» неожиданно стал Эдди Ирвайн — Михаэль Шумахер переломал ноги в Сильверстоуне и выбыл почти на полсезона. Ирландец, считавшийся вторым пилотом, в итоге смог навязать Хаккинену борьбу за титул и сравнялся с ним в чемпионате. Однако на «Нюрбургринге», когда был шанс опередить провалившегося на дождевой резине Мику, механики почти полминуты не могли найти четвёртую шину Ирвайна — и вместо того, чтобы возглавить чемпионат, ирландец проиграл финну ещё два очка.
Есть версия, что долгий пит-стоп был не ошибкой, а преднамеренным саботажем. В «Феррари», мол, настолько не хотели, чтобы её первым в новой истории чемпионом стал не Шумахер, что готовы были в принципе отказаться от титула. Правда, до конца сезона оставалось ещё две гонки, а судьбу первого места в итоге решил Гран-при Японии, на котором ни Ирвайн, ни вернувшийся Шумахер не смогли остановить Хаккинена.
«Макларен» проиграл сезон-2007 в рамках сделки с ФИА
Сезон-2007 получился одним из самых захватывающих и непредсказуемых в Формуле-1: дебютант Хэмилтон бросил вызов действующему чемпиону Алонсо, но в итоге оба проиграли титул на фоне грандиозного скандала — один из инженеров «Феррари» продал «Макларену» чертежи машины. Чемпионом тогда стал Кими Райкконен, «Макларен» исключён из Кубка конструкторов, а также выплатил штраф в размере $ 100 млн. Хэмилтон и Алонсо остались вторым и третьим — проиграв Кими по одному баллу.
Некоторые считают, что поражение пилотов в чемпионате — тоже часть наказания за шпионаж «Макларена». Сторонники этой версии отмечают, что в Китае стратеги слишком долго держали Хэмилтона на дождевых шинах на высохшей трассе, что и привело к сходу Льюиса, а также подозрительный сбой в машине в финальной гонке, стоившие британцу несколько позиций. Вопросы есть также и к Алонсо, который проиграл титул из-за одного очка, но на подиуме совершенно не выглядел расстроенным.
Феттель намеренно провалил сезон-2014
Переход на новый технический регламент в 2014 году сильно ударил по Себастьяну Феттелю. В конце сезона-2013 немец одержал девять побед подряд, но с приходом Даниэля Риккардо словно сник и на фоне трёх побед напарника вымучил лишь четыре подиума. Однако есть версия, что Феттель нарочно выступал плохо. Дело в том, что в контрактах топ-пилотов часто предусмотрено право гонщика покинуть команду в случае низких результатов. А Себ прямо по ходу сезона-2014 подписал контракт с «Феррари», и есть мнение, что у него не было бы права на переход, если бы немец завершил чемпионат в топ-3.
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