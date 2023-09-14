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Теории заговора в Формуле-1: «Ред Булл» и Ферстаппен, ФИА и «Мерседес», Михаэль Шумахер, «Феррари»

11 главных теорий заговора в Формуле-1. В какую верите вы?
Дмитрий Захарченко
11 главных теорий заговора в Формуле-1
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Собрали самые мутные истории «Больших призов» за последние 30 лет.

Ни в одном другом виде спорта нет такого количества тайн и секретов, как в Формуле-1. И кто сказал, что команды скрывают лишь прорывные технические решения? Тем более что как минимум один случай подтасованных результатов уже доказан.

Мы собрали главные теории заговора из мира Формулы-1 за последние 30 лет и предлагаем вам выбрать наиболее убедительные из них. Если считаете, что именно так всё и было, голосуйте за теорию, а если уверены, что подобного быть не могло, опускайте пункт ниже.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Главные теории заговора Формулы-1:
Фото: Getty Images
1 место

Мика Шумахера тянули в молодёжных сериях

Сын Михаэля Шумахера провёл в Формуле-1 два сезона и в первую очередь запомнился зрелищными авариями. Однако ожидания от немца были довольно высоки, ведь до этого он был чемпионом Формулы-2 и европейской Формулы-3. Однако не всем выступления Мика в молодёжных сериях кажутся убедительными.Так, в «евротрёшке» в 2018-м Шумахер в первых четырёх этапах лишь дважды поднялся на подиум и занимал девятое место общего зачёта, а затем внезапно стал выигрывать одну гонку за другой и стал чемпионом. В Ф-2 немец тоже раскрылся лишь во втором сезоне — и многим кажется подозрительным, что прогресс Роберта Шварцмана, выступавшего с Шумахером за одну команду, в этот момент резко застопорился.

Фото: Getty Images
2 место

Алонсо заранее знал об аварии Пике в 2008-м

«Крэшгейт» вошёл в историю Формулы-1 как наиболее вопиющий случай неспортивного манипулирования результатами. Нельсон Пике-младший намеренно разбил машину, чтобы спровоцировать появление сейфти-кара и тем самым вывести в лидеры своего партнёра по «Рено» Фернандо Алонсо. Пике навсегда потерял место в Ф-1, Флавио Бриаторе и Пэт Симондс, признанные авторами схемы, отстранены от чемпионата. При этом, по официальной версии, Алонсо не был в курсе заговора, но многие в это не верят. Есть мнение, что Фернандо не мог не знать о планирующейся аварии и по крайней мере должен был спросить, почему при столь низкой стартовой позиции ему планируют такую раннюю дозаправку.

Фото: Getty Images
3 место

«Мерседес» не дал Расселлу выиграть Гран-при Сахира

Существует теория, согласно которой «Мерседес» намеренно испортил Джорджу Расселлу Гран-при Сахира в 2020 году и не дал одержать победу. В той гонке Расселл заменял в немецкой команде Льюиса Хэмилтона и уверенно лидировал, пока на пит-стопе ему не поставили комплект резины Валттери Боттаса. Пришлось ехать в боксы ещё раз, что отбросило пилота на пятое место, а после прокола шины Расселл и вовсе оказался девятым. Ошибку с шинами в команде объяснили проблемами со связью, однако многие считают, что это ложь, а неверный комплект Джорджу поставили намеренно. Мол, «Мерседес», уже подписавший Боттаса на сезон-2021, боялся, что Расселла к 2022 году успеют перекупить другие команды. И вообще негоже новичку с первой попытки выступать на уровне многократных чемпионов мира.

Фото: Getty Images
4 место

«Бенеттон» Шумахера в 1994-м был нелегальным

Сезон-1994 — одна из самых драматичных и мрачных страниц истории автоспорта 90-х. В Имоле разбились Сенна и Ратценбергер, чемпионат проходил на фоне постоянных скандалов и судейских разборок, а судьба титула решилась столкновением главных действующих лиц — Шумахера и Хилла. Споры о том, справедливые ли наказания получал «Бенеттон» и была ли легальна машина Михаэля, идут и по сей день.

Вопрос в первую очередь касается запрещённого в том сезоне лаунч-контроля — системы, позволяющей эффективнее разгоняться на старте. Анализ бортового компьютера «Бенеттона» показал, что эта система в машине есть, но инженеры уверяли, что удалённая строка кода не позволяет активировать её на старте, и избежали наказания. К слову, лаунч-контроль был также обнаружен в системах «Феррари» и «Макларена» — и им тоже ничего не было, кроме денежного штрафа. А вот Шумахера позднее отстранили на две гонки — формально за то, что он поцарапал доску скольжения на Гран-при Бельгии.

Фото: Getty Images
5 место

ФИА семь лет помогала «Мерседесу»

С 2014 по 2021 год «Мерседес» выиграл восемь Кубков конструкторов подряд. Доминирование «Серебряных стрел» пришлось на первые годы турбогибридной эры, и именно в двигателе поначалу скрывалось главное преимущество немцев. И это не случайность: создавать силовую установку инженеры начали ещё до того, как был дописан технический регламент. Причём примерно в тот же период ФИА фактически закрыла глаза на тайные шинные тесты «Мерседеса». И есть версия, что все эти годы федерация тем или иным способом помогала немцам. Но какой смысл организаторам гонок на восемь лет хоронить интригу?

Фото: Getty Images
6 место

«Ред Булл» строит машину только под Макса

На фоне разгрома, который Ферстаппен учинил в этом году Пересу, большую популярность набрала теория о том, что в «Ред Булл» готовят для своих пилотов разные машины: получше для Макса и похуже — для Серхио. Ничем иным гигантское отставание Чеко на длинной дистанции многие в паддоке объяснить просто не могут. В эту логику укладываются разочаровывающие выступления Албона и Гасли в главной австрийской команде, а вот темп Даниэля Риккардо — уже нет. Да и в целом — зачем команде намеренно портить машину второму пилоту, если его всегда можно переставить на второе место с помощью тактики?

Фото: Getty Images
7 место

Победа Мальдонадо в 2012-м была подстроена

Одна из самых запоминающихся побед андердогов в Формуле-1 — триумф Мальдонадо на Гран-при Испании 2012 года. В четырёх предыдущих гонках сезона «Уильямсы» не поднимались выше шестого места и с трудом попадали в топ-10. Тем не менее в Барселоне Пастор оказался на поуле, переиграл на дистанции Алонсо, которого пропустил на старте, и под финиш 20 кругов удерживал «Феррари» позади.

А через несколько часов после финиша в боксах «Уильямса» возник пожар — тут же поползли слухи, что победа была подстроена — в качестве подарка на 70-летие Фрэнка Уильямса, которое отмечалось в тот день. Так, по одной из версий, технические делегаты закрыли глаза на недовес машины, по другой — «Уильямс» в тот уикенд получил от «Пирелли» более износостойкие шины. Ну, а огонь якобы помог замести некие следы мошенничества.

Фото: Getty Images
8 место

«Макларен» чуть не убил Алонсо в 2015-м

Одна из самых странных аварий в истории Формулы-1 произошла на предсезонных тестах в Барселоне в 2015 году. Фернандо Алонсо ехал по прямой, однако машина внезапно свернула в сторону и врезалась в отбойник. Гонщика без сознания экстренно отправили на вертолёте в больницу, причём, придя в себя, испанец был уверен, что на дворе 1995 год, он выступает в картинге и мечтает однажды попасть в «Большие призы».

Согласно официальной версии, «Макларен» выбросило с трассы порывом ветра. Однако выглядит странным, что опытнейший Алонсо никак на отреагировал на него и ударился в стену с перегрузкой в 30G. Более популярна теория, по которой на автомобиле возник сбой в работе ERS, а Фернандо получил сильный удар током и потерял сознание. В Уокинге же решили не раскрывать правду, чтобы избежать лишнего внимания к своей потенциально опасной машине.

Фото: Getty Images
9 место

«Феррари» не позволила Ирвайну стать чемпионом

В 1999 году лидером «Феррари» неожиданно стал Эдди Ирвайн — Михаэль Шумахер переломал ноги в Сильверстоуне и выбыл почти на полсезона. Ирландец, считавшийся вторым пилотом, в итоге смог навязать Хаккинену борьбу за титул и сравнялся с ним в чемпионате. Однако на «Нюрбургринге», когда был шанс опередить провалившегося на дождевой резине Мику, механики почти полминуты не могли найти четвёртую шину Ирвайна — и вместо того, чтобы возглавить чемпионат, ирландец проиграл финну ещё два очка.

Есть версия, что долгий пит-стоп был не ошибкой, а преднамеренным саботажем. В «Феррари», мол, настолько не хотели, чтобы её первым в новой истории чемпионом стал не Шумахер, что готовы были в принципе отказаться от титула. Правда, до конца сезона оставалось ещё две гонки, а судьбу первого места в итоге решил Гран-при Японии, на котором ни Ирвайн, ни вернувшийся Шумахер не смогли остановить Хаккинена.

10 место

«Макларен» проиграл сезон-2007 в рамках сделки с ФИА

Сезон-2007 получился одним из самых захватывающих и непредсказуемых в Формуле-1: дебютант Хэмилтон бросил вызов действующему чемпиону Алонсо, но в итоге оба проиграли титул на фоне грандиозного скандала — один из инженеров «Феррари» продал «Макларену» чертежи машины. Чемпионом тогда стал Кими Райкконен, «Макларен» исключён из Кубка конструкторов, а также выплатил штраф в размере $ 100 млн. Хэмилтон и Алонсо остались вторым и третьим — проиграв Кими по одному баллу.

Некоторые считают, что поражение пилотов в чемпионате — тоже часть наказания за шпионаж «Макларена». Сторонники этой версии отмечают, что в Китае стратеги слишком долго держали Хэмилтона на дождевых шинах на высохшей трассе, что и привело к сходу Льюиса, а также подозрительный сбой в машине в финальной гонке, стоившие британцу несколько позиций. Вопросы есть также и к Алонсо, который проиграл титул из-за одного очка, но на подиуме совершенно не выглядел расстроенным.

11 место

Феттель намеренно провалил сезон-2014

Переход на новый технический регламент в 2014 году сильно ударил по Себастьяну Феттелю. В конце сезона-2013 немец одержал девять побед подряд, но с приходом Даниэля Риккардо словно сник и на фоне трёх побед напарника вымучил лишь четыре подиума. Однако есть версия, что Феттель нарочно выступал плохо. Дело в том, что в контрактах топ-пилотов часто предусмотрено право гонщика покинуть команду в случае низких результатов. А Себ прямо по ходу сезона-2014 подписал контракт с «Феррари», и есть мнение, что у него не было бы права на переход, если бы немец завершил чемпионат в топ-3.

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