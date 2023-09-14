11 главных теорий заговора в Формуле-1. В какую верите вы?

Ни в одном другом виде спорта нет такого количества тайн и секретов, как в Формуле-1. И кто сказал, что команды скрывают лишь прорывные технические решения? Тем более что как минимум один случай подтасованных результатов уже доказан.

Мы собрали главные теории заговора из мира Формулы-1 за последние 30 лет и предлагаем вам выбрать наиболее убедительные из них. Если считаете, что именно так всё и было, голосуйте за теорию, а если уверены, что подобного быть не могло, опускайте пункт ниже.

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