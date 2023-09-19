Гран-при Индии MotoGP находится под угрозой срыва из-за визовых проблем

Многие сотрудники команд MotoGP и гонщики, в том числе Марк Маркес, не могут вылететь на Гран-При Индии из-за визовых проблем.
В ближайшие выходные должен состояться первый этап MotoGP в Индии на бывшей трассе Формулы-1. Это событие уже неоднократно сталкивалось с неопределённостью, поскольку работы по подготовке трассы были завершены совсем недавно.
Алеш Эспаргаро недавно заявил, что гонщики едины в вопросе безопасности трассы и в четверг должны сами осмотреть её, а затем проголосовать за проведение гонки. Большая часть команды должна была вылететь в Индию сегодня (вторник, 19 сентября), но многим было отказано в вылете, так как они не получили необходимые визы.
Заводская команда Honda и оба её гонщика, включая восьмикратного чемпиона мира Маркеса, входят в этот список.
Маркес написал в своей социальной сети: «Рейс задержан из-за отсутствия визы в Индию, так что мы немного покрутим педали», — прикрепив фотографию, на которой он изображён на своём горном велосипеде.
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