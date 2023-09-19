Шарль Леклер признал, что уступает Карлосу Сайнсу

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о соперничестве с напарником по команде Карлосом Сайнсом, который дважды после летнего перерыва поднимался на подиум на Гран-при Италии и Гран-при Сингапура, и признал, что в настоящий момент далёк от конкуренции с ним.

«Карлос в Монце и здесь [в Сингапуре] был в огне. Он очень силён. Здорово, что он в такой хорошей форме, потому что это мотивирует меня улучшить мой стиль вождения и постараться адаптировать его к болиду. Так что есть над чем поработать, но прежде всего приятно видеть, что на машине можно показывать отличный результат.

Карлос чувствует себя спокойно, а мне нужно наверстать упущенное», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

В личном зачёте сезона-2023 Сайнс и Леклер расположились на пятом и шестом местах соответственно.