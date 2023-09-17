Леклера сослали на роль второго номера. На время или нет? Итоги Гран-при Сингапура

Гонка на уличной трассе «Марина Бей» получилась одной из самых запоминающихся в этом году — в отсутствие «Ред Булл», машины которой весь уикенд испытывали проблемы, в борьбе за победу сошлись сразу три команды. Исход сражения определился на последних кругах, когда Карлосу Сайнсу во многом за счёт смекалки и Ландо Норриса удалось сдержать пару «Мерседесов» на свежих шинах.

В теории в этой битве должен был поучаствовать и Леклер — две машины «Скудерии» лидировали в гонке на первом отрезке, но в итоге команда решила пожертвовать Шарлем. Причём жертва получилась фактически напрасной.

Куда провалился Леклер

Проблемы Шарля начались ещё в квалификации, когда он оказался медленнее напарника и квалифицировался только третьим. На старт Леклер выбрал «софт», что помогло опередить Расселла, однако пройти Сайнса монегаску за десять кругов так и не удалось, а затем гонщику с командного мостика приказали бросить атаковать.

Последние шансы на победу Леклер упустил из-за аварии Логана Сарджента и выехавшего сейфти-кара. Будучи позади напарника, Шарль потерял немного времени, пока ожидал его остановки, и ещё пару секунд — на пропуске ехавших по пит-лейну соперников. Тем не менее в гонку, несмотря на все потери, монегаск вернулся шестым — впереди Хэмилтона.

Леклер второй этап подряд уступает Сайнсу Фото: Mark Thompson/Getty Images

Борьба с Льюисом была последней надеждой Леклера на подиум, но сразу же после рестарта Шарль пропустил «Мерседес» вперёд и на момент схода Эстебана Окона шёл только пятым. До финиша оставалось менее 20 кругов, шансов на победу уже не оставалось — и в «Феррари» оставили Леклера на трассе, чтобы тот мог сдержать тех, кто решится на пит-стоп. Ими оказались Расселл и Хэмилтон.

Правда, какой-то особенно помощи Сайнсу Леклер оказать не смог — Расселла он сдерживал лишь пару кругов, за которые отставание Джорджа от Сайнса даже сократилось — с 8,6 секунды на 51-м круге до 8,0 на 53-м. Аналогичная ситуация и с Хэмилтоном — на 53-м круге он проигрывал Сайнсу 9,1 секунды, а на 54-м, после обгона «Феррари», — 8,3.

В борьбе с Расселлом Сайнс использовал Норриса Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В конце концов Сайнс самостоятельно удержал первое место. Поняв, что «Мерседесы» стремительно приближаются на свежих шинах, испанец не стал отрываться от Ландо Норриса, чтобы у того при защите от Джорджа Расселла было право открывать DRS. План сработал: если бы не Ландо, не факт, что Сайнс в одиночку удержался бы против «Мерседесов». Так или иначе, второй этап подряд испанец смотрится сильнее напарника и приносит команде максимально возможный результат.

Что до Леклера, то в своих проблемах в минувший уикенд ему остаётся винить себя. И дело не в том, что команда так отомстила ему за борьбу с Сайнсом в предыдущей гонке — в тот раз Фредерик Вассёр лично разрешил гонщикам сражаться между собой. Просто Шарль был медленнее Сайнса — и потому стартовал позади него, вынужден был ждать на пит-лейне и в конце концов играть роль второй скрипки.

Расселл и Хэмилтон: скорость против надёжности

Ещё одним ярким моментом стала стычка пилотов «Мерседеса» на старте гонки. Хэмилтон блестяще стартовал с пятой позиции, опередил в первом повороте Норриса, но не смог пройти второй бок о бок с Норрисом и срезал трассу. Льюис в итоге вернул позицию напарнику — и тут никаких вопросов нет, но затем дирекция потребовала пропустить и Ландо.

Мотивы судей тут не совсем понятны, ведь экс-чемпион опередил «Макларен» ещё до срезки поворота и явно избегал столкновения с Расселлом. Тем не менее сообщение об отказе от расследования появилось лишь после того, как Хэмилтон вернулся на пятое место. Впрочем, как и в случае с Леклером, винить в этой ситуации Льюис может только себя: квалифицируйся он лучше Расселла — и не пришлось бы с ним толкаться в первом повороте.

Расселл был главным соперником Сайнса в гонке Фото: Clive Rose/Getty Images

В дальнейшем Джордж держался блестяще. Он не побоялся отдать вторую позицию, чтобы рискнуть и на свежих шинах побороться за победу — и наверняка дотянулся бы до неё, если бы разрыв между Сайнсом и Норрисом был побольше. Но всё закончилось на последнем круге — из-за секундной потери концентрации. Засмотревшись за Ландо, Расселл зацепил отбойник и по прямой вылетел в следующем повороте. Вместо верного подиума — сход.

Третье же место в итоге перешло к Льюису. Несмотря на стартовые проблемы, Хэмилтон держался в темпе лидеров и на последних кругах был среди четвёрки претендентов на победу. Пусть Льюис был в этот раз не так быстр, как Расселл, но оказался куда надёжнее напарника и по праву поднялся на подиум. Тем не менее по ходу уикенда семикратный чемпион вновь пребывал в тени напарника, и Джордж далеко не каждый раз будет улетать в стену.