Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Гран-при Сингапура: почему «Феррари» пожертвовала Леклером ради Сайнса, борьба Расселла и Хэмилтона

Леклера сослали на роль второго номера. На время или нет? Итоги Гран-при Сингапура
Дмитрий Захарченко
Леклера сослали на роль второго номера
Комментарии
Это не была месть за Монцу. Просто Шарль вновь оказался медленнее напарника.

Гонка на уличной трассе «Марина Бей» получилась одной из самых запоминающихся в этом году — в отсутствие «Ред Булл», машины которой весь уикенд испытывали проблемы, в борьбе за победу сошлись сразу три команды. Исход сражения определился на последних кругах, когда Карлосу Сайнсу во многом за счёт смекалки и Ландо Норриса удалось сдержать пару «Мерседесов» на свежих шинах.

В теории в этой битве должен был поучаствовать и Леклер — две машины «Скудерии» лидировали в гонке на первом отрезке, но в итоге команда решила пожертвовать Шарлем. Причём жертва получилась фактически напрасной.

Формула-1 2023. Этап 16, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (61 круг, 308.706 км)
17 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:46:37.418
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.812
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+1.269
Подробнее о прошедшей гонке:
Невероятные рекорды «Ред Булл» — всё! В Ф-1 драма Расселла и праздник «Феррари»
Невероятные рекорды «Ред Булл» — всё! В Ф-1 драма Расселла и праздник «Феррари»

Куда провалился Леклер

Проблемы Шарля начались ещё в квалификации, когда он оказался медленнее напарника и квалифицировался только третьим. На старт Леклер выбрал «софт», что помогло опередить Расселла, однако пройти Сайнса монегаску за десять кругов так и не удалось, а затем гонщику с командного мостика приказали бросить атаковать.

Последние шансы на победу Леклер упустил из-за аварии Логана Сарджента и выехавшего сейфти-кара. Будучи позади напарника, Шарль потерял немного времени, пока ожидал его остановки, и ещё пару секунд — на пропуске ехавших по пит-лейну соперников. Тем не менее в гонку, несмотря на все потери, монегаск вернулся шестым — впереди Хэмилтона.

Леклер второй этап подряд уступает Сайнсу

Леклер второй этап подряд уступает Сайнсу

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Борьба с Льюисом была последней надеждой Леклера на подиум, но сразу же после рестарта Шарль пропустил «Мерседес» вперёд и на момент схода Эстебана Окона шёл только пятым. До финиша оставалось менее 20 кругов, шансов на победу уже не оставалось — и в «Феррари» оставили Леклера на трассе, чтобы тот мог сдержать тех, кто решится на пит-стоп. Ими оказались Расселл и Хэмилтон.

Правда, какой-то особенно помощи Сайнсу Леклер оказать не смог — Расселла он сдерживал лишь пару кругов, за которые отставание Джорджа от Сайнса даже сократилось — с 8,6 секунды на 51-м круге до 8,0 на 53-м. Аналогичная ситуация и с Хэмилтоном — на 53-м круге он проигрывал Сайнсу 9,1 секунды, а на 54-м, после обгона «Феррари», — 8,3.

В борьбе с Расселлом Сайнс использовал Норриса

В борьбе с Расселлом Сайнс использовал Норриса

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В конце концов Сайнс самостоятельно удержал первое место. Поняв, что «Мерседесы» стремительно приближаются на свежих шинах, испанец не стал отрываться от Ландо Норриса, чтобы у того при защите от Джорджа Расселла было право открывать DRS. План сработал: если бы не Ландо, не факт, что Сайнс в одиночку удержался бы против «Мерседесов». Так или иначе, второй этап подряд испанец смотрится сильнее напарника и приносит команде максимально возможный результат.

Что до Леклера, то в своих проблемах в минувший уикенд ему остаётся винить себя. И дело не в том, что команда так отомстила ему за борьбу с Сайнсом в предыдущей гонке — в тот раз Фредерик Вассёр лично разрешил гонщикам сражаться между собой. Просто Шарль был медленнее Сайнса — и потому стартовал позади него, вынужден был ждать на пит-лейне и в конце концов играть роль второй скрипки.

Леклер второй раз подряд уступает Сайнсу:
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»
Некомандный игрок? Леклер ради личных амбиций рискнул подиумом «Феррари»

Расселл и Хэмилтон: скорость против надёжности

Ещё одним ярким моментом стала стычка пилотов «Мерседеса» на старте гонки. Хэмилтон блестяще стартовал с пятой позиции, опередил в первом повороте Норриса, но не смог пройти второй бок о бок с Норрисом и срезал трассу. Льюис в итоге вернул позицию напарнику — и тут никаких вопросов нет, но затем дирекция потребовала пропустить и Ландо.

Мотивы судей тут не совсем понятны, ведь экс-чемпион опередил «Макларен» ещё до срезки поворота и явно избегал столкновения с Расселлом. Тем не менее сообщение об отказе от расследования появилось лишь после того, как Хэмилтон вернулся на пятое место. Впрочем, как и в случае с Леклером, винить в этой ситуации Льюис может только себя: квалифицируйся он лучше Расселла — и не пришлось бы с ним толкаться в первом повороте.

Расселл был главным соперником Сайнса в гонке

Расселл был главным соперником Сайнса в гонке

Фото: Clive Rose/Getty Images

В дальнейшем Джордж держался блестяще. Он не побоялся отдать вторую позицию, чтобы рискнуть и на свежих шинах побороться за победу — и наверняка дотянулся бы до неё, если бы разрыв между Сайнсом и Норрисом был побольше. Но всё закончилось на последнем круге — из-за секундной потери концентрации. Засмотревшись за Ландо, Расселл зацепил отбойник и по прямой вылетел в следующем повороте. Вместо верного подиума — сход.

Третье же место в итоге перешло к Льюису. Несмотря на стартовые проблемы, Хэмилтон держался в темпе лидеров и на последних кругах был среди четвёрки претендентов на победу. Пусть Льюис был в этот раз не так быстр, как Расселл, но оказался куда надёжнее напарника и по праву поднялся на подиум. Тем не менее по ходу уикенда семикратный чемпион вновь пребывал в тени напарника, и Джордж далеко не каждый раз будет улетать в стену.

А где же действующие чемпионы?
Непобедимый «Ред Булл» рухнул в пропасть. Неужели его остановили поправки в правилах?
Непобедимый «Ред Булл» рухнул в пропасть. Неужели его остановили поправки в правилах?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android