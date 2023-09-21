Финальный этап RDS EUROPE 2023 выиграл Артём Шабанов

В минувший уикенд завершился чемпионат RDS EUROPE 2023 – шестой, финальный этап состоялся 16–17 сентября на ATRON International Circuit. К финалу подошли с серьёзной интригой: 11 претендентов на титул чемпиона в личном зачёте и разрыв между первым и 11-м местом в 189 баллов (при том, что за один этап можно заработать максимум 235 баллов – если выиграть квалификацию и этап). Забегая вперёд: это был потрясающе яркий и зрелищный финал сильного сезона! Всё сошлось: заряженные участники, огромное количество самых близких качественных заездов, под завязку полные трибуны и идеальная погода.

Полные трибуны Фото: RDS Europe

В судейскую коллегию финального этапа вошёл постоянный судья чемпионата Андрей Астапов и представители команды Failrew х Дарксайд Аркадий Цареградцев и Максим Твардовский. Судьи предложили классическую рязанскую конфигурацию с постановкой в стену и быстрыми перекладками: неизменно интересно для пилотов и зрелищно для болельщиков.

Квалификация, состоявшаяся в субботу, была, пожалуй, самой мощной за сезон. Проходной балл – 87, в «клуб 90+» вошли 23 пилота. Лучший результат показал Феодор Чевычелов, заработавший 99 баллов. Квалификационные заезды чуть изменили расстановку сил в турнирной таблице, но оставили всех основных претендентов на подиум в игре. Интересно, что не прошёл квалификацию Леонид Шнайдер, который поразил дрифт-общественность, появившись на этапе на редчайшем Nissan 300ZX «Фрейя», дрифт-история которого ведёт своё начало с 2007 года. Но, увы, пара молодой пилот – опытный автомобиль на этот раз не сработала: сначала из-за технических проблем Леонид перенёсся в «группу здоровья», а затем ошибся в своей единственной оставшейся попытке.

Победитель квалификации Фото: RDS Europe

Первый же парный заезд в воскресенье показал, что борьба будет бескомпромиссной, а заезды – «дверь в дверь»: машины прикатаны, пилоты заряжены, а «откладывать на потом» просто некогда. Это был самый сильный, дымный и техничный топ-32 в сезоне.

По итогам 1-го тура парных заездов большинство фаворитов сезона прошли в топ-16, лишь Илья Фёдоров оформил технических сход из-за поломки привода. При этом все «европейские» пилоты выбили из борьбы представителей RDS GP, решивших посетить финальный этап «младшей» серии: Кирилл Мацкевич выиграл у Николая Горковенко, Артём Шабанов – у Фёдора Воробьёва.

В топ-16 произошло командное дерби Григория Бурлуцкого и Алексея Козлова: пилоты Carville Racing показали два прекрасных синхронных дымных заезда, по итогам которых Григорий отправился дальше, укрепив свои позиции в борьбе за чемпионство. Прошли дальше и Григорий Гусев, и Иван Пальмин. Сергей Кузнецов, Кирилл Мацкевич и Айрат Ибрагимов завершили борьбу в топ-16. Анатолий Щербак и Артём Шабанов в стадии топ-16 провели потрясающе точный и близкий заезд, который был признан судьями лучшим парным заездом в сезоне-2023 и получил специальный приз. По итогам ОМТ в топ-8 отправился Артём.

Дерби Бурлуцкий-Козлов Фото: RDS Europe

Заезды топ-8 вывели из борьбы Григория Гусева, Ивана Пальмина, Феодора Чевычелова и Сергея Алачева. В топ-4 финального этапа RDS EUROPE 2023 встретились Григорий Бурлуцкий и Александр Лисовенко, Арсений Варавин и Артём Шабанов. Отметим заезды Арсения Варавина и Артёма Шабанова: талантливый молодой Варавин весь сезон выглядел уверенно, но на финале демонстрировал буквально филигранное мастерство. Автомобиль Арсения будто приклеивался к сопернику на самом старте, чтобы затем показать череду близких синхронных перекладок. Опытный Шабанов не уступал, и в итоге болельщиков на трибунах и перед экранами трансляции RDS TV ждали потрясающе техничные и красивые заезды.

По итогам топ-4 Арсений Варавин и Александр Лисовенко разыгрывали третье место финального этапа, а Григорий Бурлуцкий и Артём Шабанов встретились в финале. При этом Григорий Бурлуцкий вне зависимости от результатов этого противостояния становится недосягаем по очкам и выигрывает титул чемпиона RDS EUROPE 2023!

Финальный заезд Фото: RDS Europe

Ещё четыре напряжённых хита, и победу на шестом этапе RDS EUROPE 2023 одерживает Артём Шабанов. Серебряным призёром становится Григорий Бурлуцкий, бронза у Арсения Варавина. Командный зачёт финального этапа выигрывает коллектив FT, на второй ступени пьедестала команда Carville Racing, третьи – STAR RЁR STARS AIMOL.

Заезд за третье место Фото: RDS Europe

Полные результаты шестого этапа: https://rdseurope.ru/results/rdseurope2023/18/

Запись трансляции шестого этапа: https://rdstv.ru/series/72540/

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