Вольф сделал всё, чтобы Мик Шумахер перешёл в «Уильямс», но Ваулз отказался

Босс «Мерседеса» Тото Вольф пытался устроить резервного пилота команды Мика Шумахера в «Уильямс», передав часть данных с тестов руководителю британской команды Джеймсу Ваулзу, сообщает F1-Insider.
По данным источника, Вольф сделал все возможное, чтобы Шумахер стал привлекательным для своего доверенного лица (Ваулза), даже предоставив ему данные о поездках Шумахера в симуляторе «Мерседеса». Изучив данные, Ваулз наконец отказался от кандидатуры Мика.
Напомним, ранее Ваулз работал в структуре «Мерседеса» под руководством Вольфа. Шумахер является резервным пилотом немецкой команды в Формуле-1.
Напомним, ранее Шумахер покинул американскую команду «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
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