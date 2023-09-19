Хаккинен дал совет Мику Шумахеру насчёт карьеры в Формуле-1
Поделиться
Двукратный финский чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о немецком пилоте Мике Шумахере, который сейчас работает в «Мерседесе» в качестве резервиста.
«Положение Мика? Сегодня молодым гонщикам, как правило, очень тяжело. В моё время было по-другому. Совет для Мика? Тормозить позже, давить на педаль газа раньше», — приводит слова Хаккинена издание F1-Insider.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
11:02
-
10:19
-
10:08
-
09:33
-
00:50
- 18 сентября 2023
-
23:46
-
22:58
-
21:46
-
21:14
-
20:48
-
19:52
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
17:52
-
17:15
-
16:57
-
16:15
-
15:58
-
15:45
-
15:20
-
14:37
-
14:33
-
13:58
-
13:55
-
13:04
-
12:53
-
12:47
-
11:44
-
11:39
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:46
-
00:42
Партнерский контент