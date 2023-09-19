Хаккинен дал совет Мику Шумахеру насчёт карьеры в Формуле-1

Двукратный финский чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о немецком пилоте Мике Шумахере, который сейчас работает в «Мерседесе» в качестве резервиста.

«Положение Мика? Сегодня молодым гонщикам, как правило, очень тяжело. В моё время было по-другому. Совет для Мика? Тормозить позже, давить на педаль газа раньше», — приводит слова Хаккинена издание F1-Insider.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков. Его напарник Кевин Магнуссен был 13-м с 25 баллами.

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