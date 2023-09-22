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Американский филиал «Хонды» подключится к программе Формулы-1

Американский филиал «Хонды» подключится к программе Формулы-1
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Компанией Honda Perfomance Developemnet (HDP), базирующейся в Калифорнии, США, было объявлено об изменении названия на Honda Racing Corporations US (HRC US). Изменение связано с желанием компании соответствовать заводской программе концерна в автоспорте.

«Благодаря этому изменению HRC US будет играть важную роль в глобальной автоспортивной деятельности «Хонды», включая участие в программе компании Формулы-1. Сотрудничая как одна глобальная организация HRC, два независимых гоночных подразделения «Хонды» объединят свой уникальный опыт и ресурсы для укрепления позиций в автоспорте», — сообщает пресс-служба Honda Racing Corporations.

«Хонде» предстоит обеспечить дебют гибридного спортпрототипа Acura ARX-06 IMSA GTP в чемпионате мира по гонкам на выносливость – это станет одним их первых совместных проектов двух подразделений HRC. В дальнейшем калифорнийские мотористы будут участвовать в запланированном на 2026 год возвращении японского концерна в Формулу-1 в качестве партнёра команды «Астон Мартин».

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