Американский филиал «Хонды» подключится к программе Формулы-1

Компанией Honda Perfomance Developemnet (HDP), базирующейся в Калифорнии, США, было объявлено об изменении названия на Honda Racing Corporations US (HRC US). Изменение связано с желанием компании соответствовать заводской программе концерна в автоспорте.
«Благодаря этому изменению HRC US будет играть важную роль в глобальной автоспортивной деятельности «Хонды», включая участие в программе компании Формулы-1. Сотрудничая как одна глобальная организация HRC, два независимых гоночных подразделения «Хонды» объединят свой уникальный опыт и ресурсы для укрепления позиций в автоспорте», — сообщает пресс-служба Honda Racing Corporations.
«Хонде» предстоит обеспечить дебют гибридного спортпрототипа Acura ARX-06 IMSA GTP в чемпионате мира по гонкам на выносливость – это станет одним их первых совместных проектов двух подразделений HRC. В дальнейшем калифорнийские мотористы будут участвовать в запланированном на 2026 год возвращении японского концерна в Формулу-1 в качестве партнёра команды «Астон Мартин».
- 22 сентября 2023
-
15:24
-
14:46
-
13:59
-
13:55
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:20
-
13:13
-
12:38
-
12:02
-
11:24
-
10:54
-
10:09
-
09:42
-
09:19
-
06:51
-
01:00
-
00:49
-
00:07
- 21 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:12
-
22:02
-
21:27
-
21:02
-
20:23
-
20:20
-
19:45
-
19:44
-
19:13
-
18:52
-
18:21
-
17:38
-
17:37