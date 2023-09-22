Источник: ФИА одобрила заявку «Андретти», бывшей команде Мазепина отказано в месте в Ф-1

В последнее время активно обсуждается то, что в Формуле-1 появится новая команда. По информации Formu1a.uno, «Андретти» получила от Международной автомобильной федерации (ФИА) одобрение своей заявки и близка к соглашению с Liberty Media.

Отмечается, что команды, находящиеся на решётке в настоящий момент, не обладают энтузиазмом приветствовать новые команды, в связи с чем каждый новый участник должен заплатить $ 200 млн, основываясь на «договоре согласия». Утверждается, что в текущей ситуации данная сумма может оказаться больше.

Также поступила информация и о заявках команд «Карлин» и «Хайтек», за которую в Формуле-2 выступал российский пилот Никита Мазепин. Сообщается, что их заявки были отклонены ФИА.