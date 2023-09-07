«Андретти» получит место в Формуле-1 благодаря ФИА. У серии нет оснований отказать команде

Появились новые подробности об участии команды «Андретти» в Формуле-1. Согласно информации Auto Motor und Sport, важным фактором является директива Европейского союза.

Комисия ЕС и Международная автомобильная федерация (ФИА) приняли статью, которая гласит, что участие команды не может быть затруднено, если федерация не видит опасений в проведении безопасного и справедливого соревновательного процесса. В случае, если ФИА не откажет «Андретти» на этих основаниях, Формуле-1, вероятнее всего, придётся включить команду в чемпионат.

Одним из рычагов давления может быть невключение «Андретти» в договор согласия и исключение «Андретти» из распределения доходов от телеправ. В свою очередь, «Андретти» может запретить показывать свои болиды в трансляциях и, таким образом, показывать чёрный экран для защиты своих прав на интеллектуальную собственность.