«Андретти» получит место в Формуле-1 благодаря ФИА. У серии нет оснований отказать команде

Появились новые подробности об участии команды «Андретти» в Формуле-1. Согласно информации Auto Motor und Sport, важным фактором является директива Европейского союза.
Комисия ЕС и Международная автомобильная федерация (ФИА) приняли статью, которая гласит, что участие команды не может быть затруднено, если федерация не видит опасений в проведении безопасного и справедливого соревновательного процесса. В случае, если ФИА не откажет «Андретти» на этих основаниях, Формуле-1, вероятнее всего, придётся включить команду в чемпионат.
Одним из рычагов давления может быть невключение «Андретти» в договор согласия и исключение «Андретти» из распределения доходов от телеправ. В свою очередь, «Андретти» может запретить показывать свои болиды в трансляциях и, таким образом, показывать чёрный экран для защиты своих прав на интеллектуальную собственность.
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