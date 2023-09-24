Зак Браун объяснил приказ Пиастри пропустить Норриса на Гран-при Японии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун после финиша Гран-при Японии прокомментировал двойной подиум своей команды, а также объяснил тактический приказ Оскару Пиастри пропустить Ландо Норриса на 27-м круге.

«В том эпизоде наши пилоты были на разных циклах работы резины, — сказал Браун в интервью Sky Sports. — Гонка получилась достаточно прямолинейной, но нервы всегда на пределе — ничего не кончено, пока не кончилась гонка. Вся команда работает фантастически — неделя за неделей. Думаю, в следующей гонке мы тоже будем сильны и продолжим атаковать. Это всё, что мы можем».

Напомним, по ходу Гран-при Японии Пиастри удалось опередить Норриса, когда во время пит-стопа австралийца судьи объявили режим виртуального сейфти-кара. Ландо побывал в боксах четырьмя кругами позднее, смог догнать напарника, но пока с командного мостика не поступил приказ, Пиастри не пропускал Норриса. В конце концов гонщики «Макларена» расположились на втором и третьем местах — для Норриса это был уже второй подряд подиум, а для Пиастри третье место стало первым в карьере финишем в топ-3 на Гран-при Формулы-1.

Победу на трассе «Сузука» одержал Макс Ферстаппен, и за счёт неё «Ред Булл» за шесть этапов до конца сезона гарантировал себе первое место Кубка конструкторов.