Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: рад, что мы не уступали Ферстаппену целую вечность

Норрис: рад, что мы не уступали Ферстаппену целую вечность
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление своей команды на Гран-при Японии, отметив свою радость о не таком большом отрыве Макса Ферстаппена.

«Ещё один прекрасный день для нас — второе и третье место. Команда проделала отличную работу. Я прекрасно стартовал, но Макс это Макс, так что у меня в итоге не было шанса. Мы не то чтобы были близки к нему, но и не целую вечность уступали, чем я рад. Ещё рад за Оскара, ведь это его первый подиум в Формуле-1.

Мы атакуем, стараемся приблизиться — я горжусь всей командой. Шаг за шагом мы добиваемся прогресса и сегодня вдвоём стоим на подиуме», — сказал Норрис в комментарии после гонки.

Отметим, помимо Норриса на подиуме был его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри.

Материалы по теме
«Он вообще смотрел гонки?» Норрис ответил Расселлу, считающему его фаворитом ГП Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android