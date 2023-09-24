Норрис: рад, что мы не уступали Ферстаппену целую вечность
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление своей команды на Гран-при Японии, отметив свою радость о не таком большом отрыве Макса Ферстаппена.
«Ещё один прекрасный день для нас — второе и третье место. Команда проделала отличную работу. Я прекрасно стартовал, но Макс это Макс, так что у меня в итоге не было шанса. Мы не то чтобы были близки к нему, но и не целую вечность уступали, чем я рад. Ещё рад за Оскара, ведь это его первый подиум в Формуле-1.
Мы атакуем, стараемся приблизиться — я горжусь всей командой. Шаг за шагом мы добиваемся прогресса и сегодня вдвоём стоим на подиуме», — сказал Норрис в комментарии после гонки.
Отметим, помимо Норриса на подиуме был его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри.
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