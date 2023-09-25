Григорий Бурлуцкий и Carville Racing — чемпионы RDS EUROPE 2023

Завершился межрегиональный чемпионат по дрифту RDS EUROPE 2023. Финальный этап состоялся 16–17 сентября на ATRON International Circuit в Рязани. Всего с мая по сентябрь в рамках чемпионата прошли шесть этапов в Рязани, Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В соревнованиях приняли участие 81 пилот из 35 городов России, Беларуси и Казахстана.
Чемпионом личного зачёта RDS EUROPE 2023 стал пилот Carville Racing Григорий Бурлуцкий, представляющий Санкт-Петербург и выступающий на BMW E46. Григорий занял первую строчку турнирной таблицы чемпионата после второго этапа в Москве и с тех пор ни разу не уступил её никому другому. Трижды становился серебряным призёром этапов в сезоне: дважды в Рязани, а также в Москве на ADM Raceway.
Серебряный призёр RDS EUROPE 2023 – Артём Шабанов, московский пилот на Nissan Silvia S14, представляющий коллектив FT. Пример того, как важна и результативна стабильность. У Артёма одна победа за сезон – на финальном этапе в Рязани, но при этом всегда высокий результат в квалификации и парных заездах, которые и обеспечили ему серебро сезона-2023.
Бронзовый призёр RDS EUROPE 2023 – Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team, одновременно в этом сезоне выступающий в RDS GP и RDS EUROPE. «Младший» чемпионат пилот из Находки покорял на Toyota Chaser GP2. Григорий обеспечил себя высокими баллами, очень успешно выступив в Нижнем Новгороде: первое место в квалификации и победа на этапе. Дважды за сезон выигрывал одиночные заезды (в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде).
В командном зачёте чемпионами стал коллектив Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).
Серебряные призёры – FT (Артём Шабанов, Егор Губин, Кирилл Мацкевич).
Бронзовые призёры – LUKOIL Racing Drift Team (Григорий Гусев, Данила Воробьёв).
Также по итогу сезона организаторы вручили награды в специальных номинациях:
Лучшая квалификация – Григорий Гусев.
Лучший парный заезд – Анатолий Щербак и Артем Шабанов.
Дебют года – Кирилл Мацкевич.
За лучшую работу со зрителями – Михаил Давидянц.
За волю к победе – Надежда Яхнич.
Расширяя географию – Алексей Козлов (Петропавловск-Камчатский).
Дрифт без границ (номинация для иностранных пилотов) – Михаил Пак.
Лучший менеджер пилота – Руслан Биктимиров (менеджер Феодора Чевычелова).
Лучший менеджер команды – Олег Ватченко (менеджер команды Carville Racing).
Лучшая работа механиков – STAR RЁR STARS AIMOL и WEGO DRIFT TEAM.
Лучшее фото – Павел Ткачук.
Лучшее длинное видео – Матвей Семиженко.
Лучшее короткое видео – Валерия Петрова.
Полная турнирная таблица RDS EUROPE 2023, а также все новости доступны на сайте и в группе ВК.
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