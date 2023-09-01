«Я упёртая, потащу редуктор по полу». Истории двух девушек, ставших механиками в дрифте

Обычно, если в одном тексте встречаются Виктория и Елизавета, с большой долей вероятности вы читаете о королевах Великобритании. В российском автоспорте монархии нет, но свои королевы есть. Королевы, которые правят колёсами, повелевают двигателями и управляют настройками подвески — сразу в двух командах Российской Дрифт Серии механиками работают девушки. В TimeUp с автомобилями наравне с парнями занимается Виктория, а в Aimol за спортивными машинами вместе с ребятами следит Елизавета.

«Гораздо интереснее работать с машинами, чем перебирать бумажки в офисе»

Пожалуй, в дрифте не найти человека, путь которого в автоспорт не начался бы с любви к автомобилям. Другое дело, что не каждый согласился бы променять работу в тёплом офисе с девяти до шести с перерывом на законный обед на ненормированный рабочий день на гоночной трассе, где порой приходится бессонными ночами перебирать двигатель либо в экстренном порядке менять коробку передач или элементы подвески после технических поломок. Такой ритм жизни вывезет не каждый парень, не говоря уже о девушке. А Виктория — не просто смогла, но и наслаждается такой жизнью механика дрифт-команды TimeUp.

Не исключено, что Вика сделала бы блестящую карьеру юриста, кем по образованию она и является, если бы в её жизни не случились автомобили. Первой машиной стала Toyota Corolla, которая оказалась не просто средством передвижения, а ключом в мир техники. Желание своими руками ремонтировать свой автомобиль, дорабатывать его привело к тому, что постепенно, методом проб и ошибок, юрист превратился в автомеханика. Так мир юридических наук потерял ценного сотрудника, а мир автоспорта — обрёл одного из самых ярких механиков в Гран При Российской Дрифт Серии, а может, и во всём мировом дрифте. Итак, слово Виктории.

Фото: RDS GP

«Я поняла, что работа юристом — это не моё. Мне гораздо интереснее работать с машинами, чем перебирать бумажки в офисе. Года два или три назад я попала на Sochi Drift Challenge, потом с одним из пилотов мы проехали RDS Europe, и там я познакомилась с Лёней Шнайдером. И хотя я работала с командой на кольцевых гонках, дрифт мне ближе, поэтому я оказалась в TimeUp и стала полноценным членом команды.

Когда меня впервые увидели в команде, то было удивление и определённое недоверие, но, когда мы познакомились поближе, все вопросы отпали сами собой. Я занимаюсь ровно тем же, что и остальные механики. Если нужно, то меняю колёса, если нужно сделать что-то по мотору или подвеске — без проблем. В мужском коллективе я чувствую себя в своей тарелке: давно работаю с автомобилями и привыкла, что меня всегда окружают мужчины, и мне это комфортно. Мы все абсолютно на равных. Поначалу, конечно, меня старались оградить от тяжёлых колёс и тяжёлых бочек, но когда увидели, что я справляюсь с этим, то стали поручать и такую работу.

Фото: RDS GP

На самом деле, в работе механика дрифт-команды самое сложное — это плохая погода. Очень некомфортно работать в холод или в дождь, как это было в Санкт-Петербурге в 2023 году. Но такая погода ведь не на каждом этапе. И не всегда просто, когда приходится делать тяжелую физическую работу — коробка передач, например, весит, как я, так что иногда возникают трудности. Но мне нравится то, чем я занимаюсь: ездить на гонки и готовить автомобили — это моя жизнь.

Всегда приятно наблюдать, как по трассе едет машина, которой ты помог подобрать настройки, которую ты обслужил и подготовил к гонке. Когда ты приложил свою руку к тому, что автомобиль едет идеально — это лучшее чувство для любого механика. У нас в команде две модели автомобилей, Nissan Silvia S15 и пара Toyota Mark II JZX90, у каждой из которых есть свои плюсы и минусы. Точно так же, как и у пилотов, но в TimeUp — самые лучшие пилоты! Очень приятно работать с теми, кто разбирается в автомобилях и, когда приезжает с трассы, может объяснить, что нужно сделать, а не просто заявляет: «У меня машина не едет — сделайте с ней что-нибудь!»

Фото: RDS GP

В TimeUp мне комфортно, потому что мы не просто коллеги, а настоящие друзья и прекрасно проводим время. Но я надеюсь, что в будущем смогу попробовать себя в дрифте в роли пилота, однако сначала надо научиться и получить финансовую возможность для этого. А ещё мечтаю, что когда-нибудь в свой Lexus IS250 поставлю 2JZ!»

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«Раньше я занималась лошадьми, а сейчас оказалась в дрифт-команде»

Но команда TimeUp не единственный коллектив в Российской Дрифт Серии, где механиком трудится девушка. Своя королева дрифта есть и у команды STAR PЁR STARS в «младшем» чемпионате RDS Europe, где трудится Елизавета. Которую можно встретить и на этапах RDS GP за обслуживанием автомобилей дрифт-такси.

«Я никогда не думала, что буду работать в гоночной команде, но очень-очень сильно этого хотела, — признаётся Елизавета. — Для меня важно, чтобы рядом были люди, которые тебя научат и поддержат — в Aimol я нашла именно такой коллектив, и очень счастлива этому. С командой я первый год, и изначально планировалось, что я поеду только на этапы RDS GP в качестве механика дрифт-такси. Но как-то мне позвонил спортивный директор и предупредил, чтобы я готовилась ездить дополнительно ещё и на этапы RDS Europe, чтобы я была готова, что в месяц у меня будет не один выезд, а два-три. Хорошо! Отлично! Поехали!

Фото: Aimol

У меня нет образования именно автомеханика — раньше я занималась лошадьми и сейчас просто перешла на железных лошадок. Но с машинами я занимаюсь уже около пяти лет — начав ковыряться со своими тачками, потом я захотела с ними работать уже глубже. После работы в нескольких слесарках как-то так вышло, что я оказалась в дрифт-команде.

Во время гоночного уикенда приходится делать любую работу, и вообще, механику для работы в команде надо много знать и многое уметь — мне хочется и много знать, и много уметь. Поэтому я набираюсь опыта, ребята меня учат, и с этим никаких проблем нет. На данный момент я спокойно могу заняться шиномонтажом, разбортировать или забортировать колесо, могу полуавтоматом или аргоном варить. Как раз перед работой в Aimol я пошла и отучилась на сварщика — давно хотела этому научиться и сделала это.

Фото: Aimol

Очень боюсь «хот-питов», но это самое интересное на этапе. Мне очень нравится сплочённость команды в эти моменты и общая жажда победы — не всегда, к сожалению, побеждаем, но эти эмоции, которые мы испытываем во время этих пяти минут, это что-то с чем-то. Из того, что касается обслуживания машины — обожаю редуктор перебирать, вместе с ребятами снимать и ставить его. Я ещё не все тонкости понимаю, но тем интереснее учиться в процессе работы.

В команде нет такого, что меня считают слабым полом. При этом ребята меня берегут, и, как по мне, это нормально для автоспорта. Мне никогда не говорят, чтобы я, например, несла тяжеленный редуктор. Но я сама по себе упёртая — могу взять и потащить его по полу, чтобы он, допустим, не мешался. С точки зрения физухи я не такая и слабая, потому что раньше и боксом занималась, и на турники ходила, и на лошадях ездила — по физике всё нормально!

Фото: Aimol

Нравится, что наши пилоты тоже никогда не грубят и даже не кричат — если что-то надо, то просят, и мы это делаем. Мы тоже можем подойти к ним за советом, в этом плане у нас отличные взаимоотношения. Да, атмосфера в команде хорошая — всегда улыбаемся друг другу и стараемся не ругаться, потому что это у нас не приветствуется. У нас очень дружный коллектив — я много лет хотела работать в отличной команде, нашла её и не собираюсь никуда уходить, хочу работать только здесь!

Обожаю Тимофея Добровольского — он очень классный и смешной, с Дмитрием Андреевичем тоже очень классно работать, нет никакого напряга и переживаний. Отношения складываются отлично и между механиками, и между механиками и пилотами. Точно так же, как и с механиками команды WEGO DRIFT TEAM и STAR PЁR STARS AIMOL — всех их люблю, всем им привет, потому что все суперские ребята.

Очень хотелось бы поработать с Чарльзом Нгом, но пока это не мой уровень — я только учусь и не знаю многих тонкостей. Я пришла, по сути, многого не зная о спортивных автомобилях, однако обучение проходит достаточно быстро — стараюсь ловить всё на лету и не мешать в голове очень много вещей сразу. Учусь постепенно и уверена, что всё придёт с опытом.

Из машин хотелось бы поработать с Toyota Mark II GX81, потому что это мой любимый кузов — чтобы эта машина была подготовлена к дрифту, но не очень навороченная. Мне очень нравится машина Евгения Лосева, было бы интересно с ней поработать. Но и с Nissan Silvia S14, с которыми я сейчас работаю, мне тоже очень интересно — автомобили построены очень грамотно, очень хорошо подготовлены, и с ними просто. Вообще, интересно с любой машиной поработать, изучить интересные технические решения, кто какие применяет.

Сама я строила Toyota Chaser GX81, однако из-за финансовых сложностей вынуждена была продать эту машину — вообще не было вариантов содержать этот автомобиль. Но очень хочется когда-нибудь собрать что-нибудь, а сейчас я как любитель правого руля его себе и купила. У меня Toyota Sprinter 1989 года — для меня в автомобиле главное, что он был на правом руле, квадратный и старый!»

Фото: Aimol

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Несмотря на то что девушки представляют конкурирующие друг с другом команды, отношения у двух самых очаровательных механиков в паддоке Российской Дрифт Серии дружеские. Потому что соперничать должны пилоты на трассе, а удел механиков — поддерживать своих спортсменов и держаться бок о бок со своими коллегами. Особенно если вас всего две девушки на огромный мужской коллектив.