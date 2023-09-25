Sports Illustrated: «Ред Булл» пообещал Лоусону место боевого пилота, но при одном условии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» пообещала новозеландскому резервисту Лиаму Лоусону место боевого пилота в 2025 году, сообщает издание Sports Illustrated.

Однако это может произойти в том случае, если Лоусон согласится на роль резервиста для «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024.

Напомним, Лоусон заменил травмированного Даниэля Риккардо в качестве гонщика «Альфа Таури» и выступил на Гран-при Нидерландов, Италии, Сингапура и Японии, ни разу не выпав из топ-15. Лучший результат новозеландца пришёлся на этап в Сингапуре, где он финишировал девятым.

Несмотря на повышенное внимание из-за результатов, Лоусон отметил, что недоволен ситуацией, поскольку не претендует на место боевого пилота – «Альфа Таури» уже утвердила Даниэля Риккардо и Юки Цуноду на 2024 год.