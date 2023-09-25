Экс-пилот Ф-1: Перес близок к уходу, «Ред Булл» готовит Лоусона на его место

Бывший пилот Формулы-1 голландец Ян Ламмерс считает, что действующий гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес в скором времени покинет команду, а его место займёт новозеландец Лиам Лоусон.

«В «Ред Булл» есть все условия для результата. Они дали возможность Риккардо гоняться [в «Альфа Таури»], и, если он окажется недостаточно быстр, они могут поставить Лоусона. Однако мне кажется, что происходит кое-что ещё.

У Лоусона отлично всё складывается. Получает ли Перес удовольствие? Мне кажется, что он близок к отставке, поскольку мы видим полное отсутствие мотивации и остроты. Он способен на большее. Думаю, «Ред Булл» уже сейчас готовятся посадить Лоусона на его место», — приводит слова Ламмерса издание NOS.nl.