Экс-пилот Ф-1: Перес близок к уходу, «Ред Булл» готовит Лоусона на его место
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 голландец Ян Ламмерс считает, что действующий гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес в скором времени покинет команду, а его место займёт новозеландец Лиам Лоусон.
«В «Ред Булл» есть все условия для результата. Они дали возможность Риккардо гоняться [в «Альфа Таури»], и, если он окажется недостаточно быстр, они могут поставить Лоусона. Однако мне кажется, что происходит кое-что ещё.
У Лоусона отлично всё складывается. Получает ли Перес удовольствие? Мне кажется, что он близок к отставке, поскольку мы видим полное отсутствие мотивации и остроты. Он способен на большее. Думаю, «Ред Булл» уже сейчас готовятся посадить Лоусона на его место», — приводит слова Ламмерса издание NOS.nl.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
21:36
-
20:39
-
20:07
-
19:34
-
18:52
-
17:56
-
16:46
-
15:28
-
14:11
-
13:12
-
13:11
-
12:39
-
12:18
-
12:07
-
11:38
-
10:43
-
10:41
-
10:10
-
10:02
-
09:22
-
02:38
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
21:48
-
21:04
-
20:46
-
19:59
-
19:50
-
18:54
-
18:25
-
17:43
-
16:49
-
16:31
Партнерский контент