Вассёр: будем продолжать борьбу с «Мерседесом» до конца сезона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу борьбы с «Мерседесом» в Кубке конструкторов.
«Сейчас уже слишком поздно заниматься аэродинамической трубой для этого сезона, но то, что мы можем сделать с нынешней машиной, поможет нам в следующем году. Мы не должны откладывать борьбу, сегодня борьба идёт с «Мерседесом», и мы должны принять её.
Борьба с соперниками — это всегда лучший способ подготовиться к будущему, укрепить менталитет команды. Бороться вместе — это очень важно для всех в команде, и мы будем продолжать эту борьбу с «Мерседесом» до конца сезона», — приводит слова Вассёра GPblog.
Зачёт Кубка конструкторов сезона-2023:
1. «Ред Булл» — 622 очка.
2. «Мерседес» — 305 очков.
3. «Феррари» — 285 очков.
4. «Астон Мартин» — 221 очко.
5. «Макларен» — 172 очка.
6. «Альпин» — 84 очка.
7. «Уильямс» — 21 очко.
8. «Хаас» — 12 очков.
9. «Альфа Ромео» — 10 очков.
10. «Альфа Таури» — 5 очков.
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