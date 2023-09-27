The Race: Марк Маркес может быть отдан в аренду на 2024 год

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес может сменить команду в следующем сезоне, сообщает издание The Race.

Маркес, выступающий за «Хонду», может быть отдан в аренду «Дукати», однако ни одна из сторон пока на это не намекала. Примечательно, что в таком случае испанец избежит выплаты многомиллионной компенсации, которая последовала бы после досрочного расторжения контракта.

Также сообщается, что глава «Дукати» Клаудио Доменикали, ранее выступавший против работы с шестикратным чемпионом мира, изменил своё мнение. По информации издания AS, «Дукати» может выплатить компенсацию за Маркеса.

Напомним, в последний раз Маркес становился чемпионом мира в 2019 году. По итогам сезона-2022 испанец стал только 13-м, всего один раз побывав на подиуме.