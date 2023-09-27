The Race: Марк Маркес может быть отдан в аренду на 2024 год

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес может сменить команду в следующем сезоне, сообщает издание The Race.
Маркес, выступающий за «Хонду», может быть отдан в аренду «Дукати», однако ни одна из сторон пока на это не намекала. Примечательно, что в таком случае испанец избежит выплаты многомиллионной компенсации, которая последовала бы после досрочного расторжения контракта.
Также сообщается, что глава «Дукати» Клаудио Доменикали, ранее выступавший против работы с шестикратным чемпионом мира, изменил своё мнение. По информации издания AS, «Дукати» может выплатить компенсацию за Маркеса.
Напомним, в последний раз Маркес становился чемпионом мира в 2019 году. По итогам сезона-2022 испанец стал только 13-м, всего один раз побывав на подиуме.
- 27 сентября 2023
-
18:57
-
18:28
-
17:30
-
16:48
-
15:56
-
15:39
-
15:05
-
14:01
-
13:20
-
12:46
-
12:15
-
12:02
-
10:58
-
10:19
-
10:02
-
00:31
- 26 сентября 2023
-
23:37
-
23:03
-
21:58
-
20:15
-
19:42
-
18:54
-
17:53
-
17:29
-
16:17
-
16:07
-
15:16
-
14:23
-
14:01
-
13:19
-
12:45
-
12:17
-
12:05
-
11:45
-
11:35