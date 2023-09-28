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Пилот «Индикара» заявил, что Палоу более совершенен, чем Ферстаппен

Пилот «Индикара» заявил, что Палоу более совершенен, чем Ферстаппен
Alex Palou
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Аргентинец Августин Калапино, выступающий в одной гоночной серии с Алексом Палоу, сравнил двукратного чемпиона IndyCar с пилотом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

«Палоу — выдающийся гонщик, потому что, на мой взгляд, он лучший пилот в мире. Если не лучший, то он входит в тройку лучших. По моему мнению, Палоу более совершенен, чем Ферстаппен. То, что Палоу делает в IndyCar, — это что-то из разряда внеземного, но это очень субъективное мнение.

Ферстаппен тоже инопланетянин. Не позвольте поклонникам Ферстаппена критиковать меня, потому что Ферстаппен тоже на высоте, но для меня факт гонок на овалах отличает пилотов IndyCar, потому что овал — это полный экстрим, а в Формуле-1 такого нет. Вот почему для меня такой гонщик, как Палоу, который делает разницу на всех типах трасс и во всех дисциплинах, является внеземным», — приводит слова Калапино GPBlog со ссылкой на Fox Sports Argentina.

Испанский пилот Алекс Палоу дважды выигрывал IndyCar вместе с «Чип Ганасси Рейсинг» — в 2021 и 2023 году.

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