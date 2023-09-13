Стали известны детали контракта Палоу с «Маклареном», который гонщик отказался исполнять

Испанский пилот Алекс Палоу должен был представлять «Макларен» в IndyCar в течение трёх лет, а также становился резервным пилотом команды в Формуле-1, сообщает Indianapolis Star.
По информации источника, Палоу подписал контракт с «Маклареном» в октябре 2022 года. По условиям этого контракта с 11 сентября 2023 года испанец должен был начать представлять «Макларен» в IndyCar. Его контракт был рассчитан на три года. Он предполагал, что Палоу должен быть гонщиком и принимать участие в рекламных кампаниях. Также там был пункт, согласно которому, начиная с Гран-при Сингапура нынешнего сезона Палоу становился резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1.
В августе адвокаты Палоу уведомили руководство «Макларена» о том, что Алекс останется в текущей команде, и не сможет выполнить условия контракта.
- 14 сентября 2023
-
00:22
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
21:58
-
21:15
-
19:58
-
19:47
-
18:57
-
17:40
-
16:37
-
15:29
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:41
-
10:03
-
00:52
- 12 сентября 2023
-
23:32
-
22:51
-
22:20
-
21:12
-
20:16
-
19:45
-
18:48
-
18:34
-
17:29
-
16:17
-
16:08
-
15:06
-
14:10
-
13:43
-
12:03
-
11:26
-
10:11
-
00:31
- 11 сентября 2023
-
23:05