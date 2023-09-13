Стали известны детали контракта Палоу с «Маклареном», который гонщик отказался исполнять

Испанский пилот Алекс Палоу должен был представлять «Макларен» в IndyCar в течение трёх лет, а также становился резервным пилотом команды в Формуле-1, сообщает Indianapolis Star.

По информации источника, Палоу подписал контракт с «Маклареном» в октябре 2022 года. По условиям этого контракта с 11 сентября 2023 года испанец должен был начать представлять «Макларен» в IndyCar. Его контракт был рассчитан на три года. Он предполагал, что Палоу должен быть гонщиком и принимать участие в рекламных кампаниях. Также там был пункт, согласно которому, начиная с Гран-при Сингапура нынешнего сезона Палоу становился резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1.

В августе адвокаты Палоу уведомили руководство «Макларена» о том, что Алекс останется в текущей команде, и не сможет выполнить условия контракта.