Ральф Шумахер: Мик выступал в команде, которая, мягко говоря, не поддерживала его

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что на старте второго сезона выступления в «Королевских гонках» его племянник Мик проявлял себя «слишком слабо», но начиная с середины чемпионата стал действовать лучше. При этом Ральф посетовал на то, что «Хаас» «не поддерживал Мика».

«Он выступал в команде, которая, мягко говоря, не поддерживала его. По крайней мере, босс команды. А это нелегко для молодого гонщика», — приводит слова Ральфа Sport1.de.

Напомним, Мик покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. Сейчас немецкий пилот является резервистом «Мерседеса».

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1: