«Астон Мартин» призвал Формулу-1 к переходу на унифицированную коробку передач

Технический директор «Астон Мартин» Лука Фурбатто рассказал о работе над коробкой передач и обсуждениях возможного перехода на унифицированные коробки передач в Формуле-1 в связи с изменением технического регламента в 2026 году.

«Сейчас мы закупаем коробку передач и заднюю подвеску у «Мерседеса». В 2026 году мы вместе с «Хондой» достигнем статуса заводской команды. Многое изменится, и нам нужно будет реализовать множество проектов. В последний раз эта команда создавала коробку передач в 2008 году, и с тех пор дела немного изменились! Мы прибавляем и развиваемся в этом вопросе, уже привлекли ряд очень талантливых дизайнеров. Группа, работающая над этим проектом, по-прежнему растёт, но работа продвигается достаточно быстро.

Мы настаиваем на стандартизированной коробке передач, потому что это имеет финансовый смысл в условиях ограничения затрат, но мы сталкиваемся с жёстким сопротивлением. Реалистично, этого не произойдёт в ближайшее время. Вполне возможно, что ФИА достигнет золотой середины, сделав дизайн более строим, лёгким и упрощённым.

Подозреваю, что через несколько лет мы оглянемся назад и придём к выводу, что упустили прекрасную возможность снизить затраты. Это то, чего не видят болельщики — технологии одинаковы во всех командах и приносят очень мало результатов. Деньги, сэкономленные на трансмиссии, можно было бы вложить в развитие аэродинамики, что сейчас является единственным способом уплотнить пелотон и увеличить зрелищность», — сказал Фурбатто официальному сайту команды «Астон Мартин».