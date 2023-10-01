Штайнер назвал главную цель глобального обновления «Хааса» к Гран-при США

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о грядущих изменениях в комплектации болида, который должен быть обновлён к Гран-при США в Остине, и обозначил, что основная работа делается с прицелом на сезон-2024.

«Пока наверняка не знаю, чего ожидать. Очевидно, вы ожидаете улучшенные характеристики, но основная задача заключается в том, чтобы понять, что делать в следующем сезоне, потому что машина следующего года будет абсолютно другой.

На болиде этого года мы не могли делать значительных изменений из-за некоторых ограничений в конструкциях радиаторов и сайдподов. Так что мы не будем идти до конца, но пойдём в выбранном направлении так далеко, как сможем. Нам ещё предстоит многому научиться, и надеюсь, что мы получим более стабильную машину. У болида очень большой темперамент с точки зрения аэродинамики — прижимная сила приходит и уходит.

По сути, новый пакет обновлений появится в результате разработки, которую мы сделали для 2024 года. Мы всегда движемся в этом направлении, и наша цель узнать, как реагирует машина, чтобы становиться лучше и быть готовыми к следующему году», — сказал Штайнер в интервью Speedcafe.