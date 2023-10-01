Шварцман одержал первую победу в GT World Challenge
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду AF Corse, одержал победу в гонке чемпионата GT World Challenge Europe, которая прошла сегодня, 1 октября, в Барселоне (Испания).
Россиянин, вместе с напарниками Алессио Роверо и Никласом Нильсеном, финишировал вторым, пропустив вперёд ещё один экипаж AF Corse. Однако из-за штрафа соперникам российский гонщик вместе со своими товарищами завоевали первое место.
Стоит отметить, что этап в Барселоне был заключительным в чемпионате. Победу в общем зачёте одержал экипаж AKKodis ASP Team во главе с Тимуром Богуславским. Шварцман стал восьмым.
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