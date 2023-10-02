Журналист сайта Ф-1 назвал главного кандидата на замену Переса в 2024 году

Журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал, что австралиец Даниэль Риккардо является главным кандидатом на замену Серхио Переса в «Ред Булл».

«Серхио Перес находится под давлением в «Ред Булл». Он набрал лишь немногим более половины очков, заработанных его напарником по команде Максом Ферстаппеном и отстаёт от него на 177 очков. Источники полагают, что Риккардо станет предпочтительным кандидатом для «Ред булл» для замены Переса, если это потребуется сделать в середине сезона или в конце кампании 2024 года», — написал Барретто в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

Ранее известный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд высказал мнение, что Риккардо стал бы хорошим напарником для Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2025 году.