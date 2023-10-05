Расселл считает, что Вольф проявлял к Хэмилтону большее уважение, чем к нему

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, выступающий в Формуле-1 с сезона-2019, рассказал о своих отношениях с руководителем команды Тото Вольфа и отметил, чем они отличаются от отношений Вольфа и Льюиса Хэмилтона.

«Очевидно, что когда Льюис и Тото познакомились, Льюис уже был чемпионом мира, он был настоящей суперзвездой. Возможно, было больше уважения со стороны Тото к Льюису, потому что в то время Льюис имел громкое имя в Формуле-1, а Тото был новичком.

Что касается меня, Тото подписал меня 16-летним. Они всегда, как мне кажется, поддерживали на моём пути, давали советы и помогали полностью раскрыть свой потенциал. Хоть в какой-то степени вы можете быть правы, считая, что на отношения таковы, но я не буду говорить о родительской роли, а скорее считал бы на друзьями.

В том числе и между Сьюзи [Вольф] и Кармен [Монтеро Мундт], моей девушкой, между нами действительно прекрасные отношения. Мы проводим много времени вместе, занимаемся разными активностями, ужинаем вместе и видимся постоянно. Вы знаете, что он мой босс, но и друг», — сказал Расселл на подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.

Джордж Расселл провёл первую гонку за «Мерседес» на Гран-при Сахира в сезоне-2020 и полноценно присоединился к команде перед сезоном-2022.