Расселл рассказал о задачах команды на концовку сезона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу задач команды на оставшуюся часть сезона.

«Закрепиться на втором месте в чемпионате — это, безусловно, цель, но мы также смотрим вперёд. Наше основное внимание сосредоточено на следующем годе, и именно на нём сконцентрированы наши усилия. Лично я в последнее время много работал в симуляторе, сосредоточившись на разработке машины W15 для следующего сезона. Очень важно заложить прочный фундамент на будущее.

Я верю в команду. Страсть и преданность делу всех, кто здесь работает, просто невероятны. Мы как одна семья, и это товарищество помогает нам добиваться успеха», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Напомним, на Гран-при Японии Расселл показал седьмой результат. Льюис Хэмилтон был пятым. Победителем стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Благодаря победе Ферстаппена в Японии австрийский гоночный коллектив досрочно завоевал Кубок конструкторов нынешнего сезона Формулы-1.