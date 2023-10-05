В «Пирелли» заявили, что ожидают стратегии из двух пит-стопов на Гран-при Катара

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола подробно объяснил, почему на Гран-при Катара тяжело будет реализовать стратегию с одной остановкой на пит-стопе, несмотря использование самых жёстких комплектов резины.

«С точки зрения резины, «Лусаил» — очень требовательная трасса, сравнимая с «Сильверстоуном» и «Сузукой». Неслучайно для этой трассы были выбраны те же самые комплекты, С1-С2-С3. Здесь очень много различных средне- и высокоскоростных поворотов.

Серия с 12-го по 14-й поворот очень напоминает 8-й поворот на стамбульской трассе, один из самых требовательных к шинам в новейшей истории Формулы-1. В этой связке находится решающий момент для достижения хорошего времени круга.

Из-за того что на трассе 11 из 16 поворотов правые, нагружается левая сторона болижа, в особенности в первом повороте. Однако уровни энергии, отмеченные на резине в сезоне-2021 были хорошо сбалансированы по обеим осям», — приводит слова Изолы в преддверии Гран-при Катара Total Motorsport.