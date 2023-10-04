Расписание трансляций Гран-при Катара Формулы-1 2023 года

С 6 по 8 октября на трассе «Лосаил» состоится Гран-при Катара Формулы-1 – 18-й этап сезона-2023.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Катара – 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 6 октября

16:30. Первая тренировка Гран-при Катара Формулы-1

20:00. Квалификация Гран-при Катара Формулы-1

Суббота, 7 октября

16:00. Квалификация спринта Гран-при Катара Формулы-1

16:30. Вторая тренировка Гран-при Катара Формулы-1

20:30. Спринт Гран-при Катара Формулы-1

Воскресенье, 8 октября

20:00. Гонка Гран-при Катара Формулы-1