«Уильямс» увеличил выручку в 2022 году на $ 55 млн

Команда «Уильямс», занявшая 10-е место в сезоне-2022, заявила об увеличении выручки в 2022 году до $ 173 млн. Это на $ 55 млн больше, чем годом ранее.

«Сезон Формулы-1 2022 года был успешным для этого вида спорта благодаря календарю из 22 гонок, высокой посещаемости и возвращению гонок в привычные локации после пандемии. Увеличенное количество событий вместе с увеличением вовлечённости в спорт во многих частях планеты повлияли на рост доходов от коммерческих прав.

Команда использовала растущий рынок, чтобы увеличить вовлечённость своих болельщиков и ускорить развитие бренда. Компания продолжает инвестировать и становиться лучше во всех зонах её деятельности как на трассе, так и за её пределами, учитывая ограничения, установленные финансовыми правилами ФИА в 2021 году.

Хотя первоначальные характеристики болида были непростыми, чёткий акцент на совершенствовании основополагающих процессов привёл к темпам разработки болида, который опережает темп наших основных соперников», — приводит слова из заявления «Уильямса» Speedcafe.