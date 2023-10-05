«Макларен» объявил, что чемпион Формулы-3 Бортолето присоединится к их программе развития

18-летний бразилец, чемпион Формулы-3 сезона-2023 в составе «Трайдента» Габриэль Бортолето присоединится в программе развития пилотов «Маларена». Бразильский гонщик будет работать под руководством бывшего тест-пилота и победителя «Ле-Мана» Эмануэле Пирро.

«Я очень рад присоединиться к программе развития пилотов «Макларена». Благодарен команде и Эмануэле за предоставленную мне возможность. Я уже был в технологическом центре «Макларена» на экскурсии и встречался с командой, это был действительно приятный опыт. С нетерпением жду продолжения работы над своим развитием вместе с великой командой», — сказал Бортолето в официальном заявлении «Макларена».

На счету Бортолето шесть подиумов, из которых две победы, в Формуле-3. По итогам сезона-2023, он опередил ближайшего преследователя, Зака О'Салливана, на 45 очков.