Источник: Лоуренс Стролл может продать команду Ф-1 госфонду Саудовской Аравии

В паддоке Формулы-1 обсуждается возможная продажа команды «Астон Мартин». Её нынешний владелец Лоуренс Стролл рассматривает вариант с продажей своей команды государственному фонду Саудовской Аравии.

Согласно информации F1-Insider, государственная нефтяная компания Aromco, являющаяся главным спонсором команды, должна поспособствовать переговорам с фондом, основанном для развития спорта в Саудовской Аравии. Ожидаемая стоимость команды составляет примерно € 800 млн.

Основной причиной желания Лоуренса Стролла продать команду называется разочарование его сына, Лэнса Стролла, в своём потенциале после сезона, проведённого в напарниках с двухкратным чемпионом мира Фернандо Алонсо. Также сообщается, что на решение оказывает давление и супруга Лоуренса, Клэр-Энн, которая настаивает на завершении карьеры сына после нескольких аварий в сезоне-2023.