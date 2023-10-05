Хельмут Марко прокомментировал информацию о переходе Цуноды в «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл», 80-летний Хельмут Марко поделился мнением об информации касательно японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. Согласно сообщениям, в услугах Цуноды заинтересован «Астон Мартин».

«У Цуноды контракт с нашей командой. Если бы „Астон Мартин“ был бы заинтересован в нём на следующий сезон, им пришлось бы в первую очередь прийти к соглашению с нами», — сказал 80-летний австриец в комментарии F1-Insider.

Юки Цунода выступает за «Альфа Таури» с сезона-2021. Сообщения о поисках пилота в «Астон Мартин» появились на фоне возможной продажи команды Лоуренсом Строллом, и как следствие, уходом из «Астон Мартин» Лэнса Стролла, который в текущем сезоне ни разу не смог подняться в топ-3, тогда как его напарнику Фернандо Алонсо удалось достичь такого результата семь раз.