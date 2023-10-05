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Жак Вильнёв: отец построил Строллу картинговую трассу, но он летал туда на вертолёте

Жак Вильнёв: отец построил Строллу картинговую трассу, но он летал туда на вертолёте
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Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв в очередной раз раскритиковал навыки вождения своего соотечественника Лэнса Стролла, выступающего за «Астон Мартин». В своей привычной манере Вильнёв решил упомянуть о влиянии Лоуренса Стролла, отца Лэнса, который является владельцем команды.

«Лоуренс построил сыну собственную картинговую трассу, которая находилась всего в 15 минутах ходьбы от дома. Тем не менее Лэнс каждый день преодолевал это расстояние на вертолёте», — сказал Вильнёв в комментарии F1-Insider.

Лоуренс Стролл занимается дистрибуцией товаров модных брендов Tommy Hilfiger и Michael Kors, Pierre Cardin и Ralph Lauren. Согласно оценке журнала Forbes от июля 2023 года, состояние Стролла составляет $ 3,9 млрд.

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Источник: Лоуренс Стролл может продать команду Ф-1 госфонду Саудовской Аравии
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