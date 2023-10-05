Марко — о возможном приходе в Формулу-1 «Андретти»: никто этого не хочет

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался относительно возможного присоединения команды «Андретти» к Формуле-1. Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА). С 2017 года в «Королевских гонках» выступает десять команд. «Хаас» стал последней командой, присоединившейся к чемпионату.

«Помимо прочего, приход 11-й команды означает, что каждый гоночный коллектив недополучит денег. Кроме того, падает ценность каждой отдельной команды. Конечно, никто этого не хочет», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на F1-Insider.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее о возможном присоединении «Андретти» к Формуле-1 высказался российский комментатор Алексей Попов.