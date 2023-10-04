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«Представляете?» Попов отреагировал на реакцию Ф-1 после одобрения ФИА заявки «Андретти»

«Представляете?» Попов отреагировал на реакцию Ф-1 после одобрения ФИА заявки «Андретти»
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался по поводу возможного присоединения команды «Андретти» к «Королевским гонкам». Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА).

«Прогремело, что ФИА утвердила [заявку] «Андретти». Но ФИА утвердила, но, заметьте, четыре другие заявки рубанули, а «Андретти» утвердили. Проблема в том, что сама Формула-1 тут же написала: «Ну, мы приняли к сведению, теперь будем разбираться». Приняли к сведению, представляете? Вы знаете моё мнение по поводу команд. Взять каждую из них – прекрасные ребята и вообще всё замечательно. Но их бизнес-интересы – это их бизнес-интересы», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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